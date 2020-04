Da, Dinamo me kontaktirao, a prvo hoću završiti posao u Puli

Teško mi je sada išta službeno komentirati, ali da, Dinamo me kontaktirao. No, ja sam trener Istre 1961, želim prvo svoj posao u Puli pošteno odraditi do kraja, to mi je sada prioritet, a za dalje ćemo vidjeti. Svakom treneru godi interes bilo kojeg kluba, a posebno kada je riječ o Dinamu, rekao nam je Ivan Prelec (32).

U Dinamu su očito već odlučili o budućnosti svoje druge momčadi, trener Dinama 2 sljedeće bi sezone trebao biti Ivan Prelec. Što jasno govori kako će Igor Jovićević vrlo brzo zauzeti svoje mjesto na klupi seniorske momčadi Dinama...

Ivan Prelec je u Dinamu proveo 10 godina kao igrač, te još pet godina kao trener. Više puta je izjavio kako ga je Dinamo izgradio kao trenera i kako će uvijek imati posebno mjesto kod njega, a odlično poznaje i stanje u Maksimiru.

Čak pet godina je bio trener u mlađim kategorijama Dinama. Tamo je radio prvo radio s 1999. godištem (Kulenović, Ćuže, Đira, Horkaš...), pa dvije godine s 2000. godištem (Franjić, Šutalo...), a onda i 2001. godištem (Marin, Josipović...). Tako da dobro poznaje velik broj tih nogometaša.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

A kakva je danas situacija u Puli? Kako se vi u Istri 1961 pripremate za nastavak sezone?

- U principu smo svi doma, funkcioniramo kao i drugih klubovi u Hrvatskoj, svi rade samostalno. Igrači treniraju uz jednu mobilnu aplikaciju, pa nam šalju raporte svakoga dana. Snalazimo se kako je moguće u ovim uvjetima, želimo što spremniji dočekati završnicu sezone.

Zanimljivo, nismo još čuli da igrači treniraju putem mobilne aplikacije...

- Mi nemamo svu potrebnu tehnologiju, dovoljno puls-metara za sve igrače, pa smo se snašli na ovaj način. Svi smo skinuli jednu aplikaciju koja nam pokazuje koliko je tko pretrčao i kakvim intenzitetom. Igrači zapravo trče sa svojim mobitelima, pa nam šalju te podatke svakoga dana. To ima psihološkog smisla, da se igrači ipak previše ne opuste dok vježbaju - završio je Prelec.