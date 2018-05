Da je VAR, ne bi bio dar/mar! Bayern i Roma bili bi u finalu

Pogreške su, kažu, dio nogometa, pa i one sudačke?

Ok, recite to ovima iz Bayerna, koji drugu godinu zaredom zbog katastrofalnog suđenja ispadaju od istog kluba.

Cuneyt Cakir i Damir Skomina iskusni su međunarodni suci. Turčin i Slovenac odradili su puno važnih utakmica, ali u uzvratima polufinala Lige prvaka bili su najlošiji akteri.

Cakir je propustio suditi dva penala za Bayern protiv Reala, nakon duela Ramosa i Lewandowskog i situaciju u kojoj je Marcelo igrao rukom. Bayern se napromašivao, što je također dio nogometa na koji ne mogu utjecati.

No teza 'da ste zabili što ste trebali', ne biste pričali o suđenju potpuno je pogrešna. Ako je suđenje bilo loše, onda je bilo loše, tko god prošao dalje. Samo je manja šteta ako prođe onaj tko je bio zakinut. Bayern nije te sreće.

Roma je nakon čuda protiv Barcelone kad jeo okrenula 4-1 iz prve utakmice dočekala Liverpool. U prvom susretu izgubila je 5-2 i možemo samo nagađati što bi bilo da je imala dobro suđenje.

Ono što su Damir Skomina i njegovi pomoćnici radili, ne može se nazvati dobrim suđenjem. Pogrešno svirano zaleđe nakon kojeg Edin Džeko prolazi golmana Liverpoola, ovaj ga ruši... Umjesto penala - ništa.

Idemo dalje, mladi branič Liverpoola brani gol rukom, umjesto crvenog i penala - ništa. Roma je, inače, pobijedila 4-2. Jedan gol falio joj je da izbori produžetke.

Don't care what anyone says this is a stonewall penalty. Roma absolutely robbed and should now be in the final by default. Liverpool get another lucky semi final win #ROMLIV pic.twitter.com/18klEtYLg3