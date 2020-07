'Da sam ostao u igri, zabio bih Ćorlukinoj ekipi još gol ili dva'

Fascinira me kako u HNL-u igra Lokomotiva, to je totalni nogomet, a Ćorluka uživa status legende u Rusiji. Putovanja po Rusiji? Ma najteže je putovati autobusom od Pule do Osijeka, tu nema kraja, kaže Radonjić

<p>Ruska liga? Kvalitetna je, jako kvalitetna. Ali, budite sigurni da u HNL-u ima barem 15 mladih igrača koji mogu igrati prvu rusku ligu. Svi podcjenjuju HNL, a za mene je to odlična liga, kad bi na tribinama bilo i više navijača bila bi ispred belgijske ili nizozemske, kaže <strong>Dejan Radonjić (29)</strong>.</p><p>Bivši nogometaš Istre, Dinama i Lokomotive, prošloga je ljeto preselio u Rusiju gdje brani boje tamošnjeg prvoligaša <strong>Samare</strong>. Dejan Radonjić zabljesnuo je ovih dana zabivši za remi (1-1) svoje momčadi na gostovanju kod Lokomotiv Moskve. Stasiti napadač poentirao je pokraj<strong> Vedrana Ćorluke</strong> o kojem i sam ima izuzetno visoko mišljenje.</p><p>- Ma <strong>Ćorluka </strong>je klasa, on u Lokomotivu uživa legendarni status. Stvarno, trebate vidjeti kako ga ljudi respektiraju u Rusiji, a iza njega je još jedna čudesna sezona. Igra fantastično, svaka mu čast. Popričali smo prije utakmice, onako baš se raspričali o svemu i svačemu. Ljudi zbog njega, ali i naših rezultata na Svjetskom prvenstvu otprije dvije godine, još više cijene hrvatske nogometaše.</p><p><strong>Samara </strong>je vašim pogotkom vodila 1-0 sve do pete minute sudačke nadoknade, a onda propustila veliku pobjedu. I bodove koji bi vam bili izuzetno važni u borbi za ostanak...</p><p>- Baš me to i žalosti, borimo se za taj ostanak, ali stvarno mislim da ćemo se sačuvati od ispadanja. Imamo dobru momčad, sada smo dobili novog trenera, vjerujem da će sve krenuti na bolje. A to je već pokazala i utakmica s <strong>Lokomotiv Moskvom</strong>. Trener je imao svoju viziju, već na poluvremenu iz igre izvadio mene i jednog drugog slovenskog napadača, bez obzira što sam zabio. Želja mu je bila da nas dvoje umorimo domaću obranu, pa ih dva 'brzanca' unište u drugom dijelu. Šteta, baš šteta...</p><p><strong>Dejan Radonjić</strong> nastavlja...</p><p>- Odlično sam se osjećao na terenu, baš mi je bilo žao zbog te zamjene. <strong>Lokomotiv </strong>je u nastavku ostao s igračem manje, tu je bilo toliko prostora u njihovoj obrani, da sam još ostao u igri imam osjećaj kako bih im zabio još gol ili dva. Svaka čast Ćorluki i Lokomotivu, ali oni su pokušavali napadati, imali su igrača manje, sigurno bi iskoristio taj prostor. Ništa, sada se moramo grčevito boriti do kraja sezone i osigurati taj ostanak u ligi. Nema nam druge...</p><p>Kako ste se vi snašli u <strong>Rusiji</strong>?</p><p>- Nemam baš nikakvih problema s prilagodbom, iako su Rusi potpuno drugačiji od nas. Oni su dosta zatvoreniji, pa na mene ovakvog vjerojatno gledaju kao na nekog luđaka. Ali, ja sam takav, ne mijenjam se. <strong>Samara </strong>je dobar grad, imamo vrlo funkcionalan trening centar, pa mi ništa ne nedostaje u <strong>Rusiji</strong>. Kod mene su donedavno bile supruga i kćer, a sada opet igramo svaka tri dana, pa sam ostao sam. </p><p>Ruska liga poznata je i po višesatnim putovanjima iz grada u grad, kako ste se tu snašli?</p><p>- Vjerujte, puno je gore putovati sedam-osam sati autobusom od <strong>Pule </strong>do Splita ili Osijeka, nego ovako isto toliko sati letjeti udobnim i klimatiziranim avionima, haha. Dobro mi je u Rusiji, ne bunim se, iako još ne razmišljam o budućnosti. I ne znam hoću li dogodine ostati ovdje, prvo treba vidjeti kako će se rasplesti naša sezona.</p><p><strong>Dejan Radonjić </strong>veliki je fan HNL-a...</p><p>- Ma ja pratim sve, znam valjda i svakog Hrvata koji igra u <strong>Bangladešu</strong>, pa kako onda ne bih HNL? Gledam sve utakmice, a oduševljava me Lokomotiva i način na koji igraju, to je fantastično. Totalni nogomet, užitak za gledati. Bio sam tamo, osjetio kako se radi u tom klubu. Od srca im želim drugo mjesto u HNL-u i da osvoje taj Kup - završio je <strong>Radonjić</strong> koji je ove sezone u 24 nastupa zabio tri gola.</p>