Liverpool je imao dominaciju kroz cijeli susret, ali Tottenham je taj koji je propustio ogromne šanse u drugom dijelu. Imali su Spursi nekoliko zicera, ali nisu uspjeli slomiti Alissona Beckera. Na kraju je njih slomio Firmino i ostavio Josea Mourinha u šoku.

U susretu 13. kola Premier lige Liverpool je u izravnoj bitci za prvo mjesto pobijedio Tottenham 2-1 i vratio se na čelo lige nakon dužeg izbivanja. Jürgen Klopp bio je oduševljen pobjedom, posebno svojim ljubimcem Firminom koji je zabio u posljednjim minutama. A Jose Mourinho? Nije se mogao pomiriti s porazom. Portugalac je poznat kao trener bez dlake na jeziku pa je Kloppu nakon utakmice poručio da je bolja momčad izgubila.

- Mislim da smo zaslužili više od ovog poraza. Čak bi nam i neriješen rezultat ostavio gorak okus u ustima. Imali smo ih, morali smo pobijediti. Ne govorim to samo zbog prilika, nego zbog vremena u kojem smo imali prilike. Ima li smo trenutak i propustili smo ga. U ovakvim utakmicama vam obično ostane bod kad promašite takve prilike, ali nama nije ostalo ni to - kazao je Jose.

Redsi su imali čak 76 posto posjeda lopte i čak 17 šuteva, dok je Tottenham bio na 24% i svega osam pokušaja. Ali od tih osam pokušaja, njih četiri je moglo vrlo lako završiti u mreži. Tottenham nije iskoristio svoje šanse, ali zato je Liverpool.

- Vjerujte im, imamo mi velike ambicije. Ako nas nekad vidite da ne napadamo, to nije zato što ne želimo pobijediti već zato što je protivnik bolji. Moramo ubijati kad imamo prilike. Bergwijn je imao dvije situacije 1 na 1, Kane je imao šansu nakon kornera, imali smo nekoliko kontranapada. Mi znamo kako igrati, ali nismo znali ubiti.

Tottenham ove godine igra fantastično. Nije to momčad koja dominira svih 90 minuta i stalno prijeti. Već znaju kada treba ubosti, a najjače oružje im je ubitačni dvojac Son Heung Min i Harry Kane. Igra podsjeća pomalo na Inter koji je predvođen Militom i Eto'oom pokorio Europu i Italiju 2010. godine. Može li Jose pokoriti i Premier ligu?

Kako stvari stoje, Tottenham bi mogao biti legitiman kandidat za naslov, ali još je rano o tome govoriti. Jako je puno utakmica do kraja i moguće je jako puno oscilacija. Ali poraz od Liverpoola ostavio je tešku ranu Mourinhu. S porazom se teško miri.

- Nakon utakmice sam rekao Kloppu da je bolja ekipa izgubila, a on je rekao da se ne slaže. Nemam problem s tim. Što se tiče njegovog ponašanja prema sucima, da se ja tako ponašam, odmah bi me isključili.

Ušli smo u pakleni prosinački ritam Premier lige koji će nam dati odgovore na brojna pitanja. To je dio prvenstva gdje se prorijedi konkurencija jer samo oni najjači i najizdržljiviji mogu preživjeti ubitačan tempo od četiri utakmica u 12 dana.

- Rekao sam igračima da se moramo se popraviti. Moramo popraviti sve što možemo da izgradimo budućnost ove ekipe kao što druge ekipe to rade i kao što drugi menadžeri to imaju vremena raditi. U nedjelju imamo utakmicu protiv Leicestera koji je sjajna ekipa i opet moramo biti na maksimumu - zaključio je Special One.