Da Silva ponovno u Dinamu: Stoper Caena stiže bez odštete

Dinamo bi, kako doznajemo, idućeg tjedna mogao “upecati“ pravog kapitalca, igrača koji vrijedi čak 4,5 milijuna eura.

Damien Da Silva (30) iz Caena mogao bi, međutim, doći besplatno jer mu istječe ugovor s francuskim klubom. Pregovori su već počeli i za nekoliko dana trebao bi doći u Zagreb na konačni dogovor. U posljednje četiri godine odigrao je 130 utakmica u prvoj francuskoj ligi. Igra na poziciji desnog stopera, može odigrati i lijevog i ima veliko iskustvo. Za Caen je ove sezone u francuskoj ligi kao stoper zabio čak četiri gola. Sva četiri glavom, sva četiri nakon kornera. U Maksimiru bi godišnje mogao imati plaću između 600 i 700 tisuća eura uz ugovor na tri godine.

Dinamo bi trebao napraviti sjajan posao sa suigračem Ivana Santinija kojega su htjeli dovesti još neki poznati klubovi. Nastupao je za francusku reprezentaciju do 19 godina, a zbog portugalskih je korijena, po ocu, sanjao da jednog dana zaigra za A-vrstu današnjega prvaka Europe, no to se ipak nije dogodilo.

On je prvo od dva velika pojačanja koja Zagrepčani planiraju dovesti na stoperskim pozicijama za iduću sezonu. Iako još u planu nije prodaja Filipa Benkovića, jasno je kako će Dinamo teško moći odbiti ovaj “ples milijuna“. Za Bena neki europski velikani već nude 20-ak milijuna eura i lako je moguće da on ovog ljeta napusti Maksimir. Nekad je za Dinamo golove zabijao legendarni Eduardo da Silva, a uskoro bismo u modrom opet mogli gledati - Da Silvu.

