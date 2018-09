'Da su Luka i Mandžo napravili što i Kalinić, i oni bi letjeli van'

Gdje god se pojavi, Zlatko Dalić apsolutna je zvijezda. Tako je bilo i na Weekend Media Festivalu u Rovinju gdje je hrvatski izbornik bio gost. Svi su htjeli fotografiju, autogram ili trenutak pažnje, a izbornik je za sve izdvojio malo vremena.

Autor povijesnog hrvatskog srebra još se jedanput osvrnuo na situaciju s početka turnira, kad je iz kampa potjerao Nikolu Kalinića koji je odbio ući u igru zadnjih pet minuta u prvoj utakmici Vatrenih protiv Nigerije.

Kako to Kaliniću nije bilo prvi put, Dalić je pričekao objašnjenje, kad ga nije dobio, napravio je jedino što je mogao.

- To je bio moj poraz jer nisam uspio uvjeriti jednog čovjeka u svoju ideju i svoje poštene namjere. Žao mi je da je tako ispalo, ali morao sam odlučiti. Da se nešto slično nastavilo, mi ne bismo napravili rezultat koji smo napravili. Ponekad u životu morate donijeti teške odluke, nisam ponosan ni sretan zbog toga rekao je Dalić.

- Da su na mjestu Kalinića bili Mandžukić ili Modrić, morali bi otići. Ako ćemo raditi po načelu 'on može, on ne može', onda imamo problem. Čim napraviš jedan takav kompromis, nisi više gazda u svlačionici. Napravio sam to što sam napravio, što brže i bezbolnije - rekao je Dalić i osvrnuo se na Badelja i Ćorluku, koji također nisu puno igrali, ali nisu se žalili niti odbijali ući u igru.

- Zahvalio sam im se, rekao sam im što je moja ideja i vizija. Ćorluka je čak bio dokapetan, ali objasnio sam mu da Lovren i Vida igraju dobro. Badelj i Čarli pokazali su kako se treba ponašati i kako se ponaša pravi profesionalac - rekao je izbornik.