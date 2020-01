Dajte im više tu titulu! 'Redsi' slomili United, City je na -16

Nogometaši Liverpoola pobijedili su Manchester United u najvećem engleskom derbiju 2-0 golovima Virgila Van Dijka u 14. minuti i Mohameda Salaha u 93. Zabio je Liverpool još dva u susretu, no oba su opravdano poništena. Prvo majstorija Roberta Firmina pa onda i pogodak Georginija Wijnalduma.

Iako je United krenuo bolje, Liverpool je stigao do prednosti preko Van Dijka u 14. minuti, a Trent Alexander-Arnold ostvario još jednu asistenciju u nizu. Bila mu je to 11. u sezoni.

Od tog trenutka sve je bilo u znaku domaćina pa je do kraja poluvremena postigao još dva gola no oba su poništena. Tek u nastavku Manchester United je ozbiljnije zaprijetio kada je Martial poslao loptu malo iznad prečke, međutim to je otprilike bilo to.

'Crveni Vragovi' dali su sve u napad posljednjih nekoliko trenutaka utakmice što je Liverpool iskoristio kada je Alisson sa svojeg gola poslao jednu dugačku loptu i pronašao samog Mohameda Salaha. Egipćanin je neumoljivo pogodio za konačnih 2-0.

Dejan Lovren nije konkurirao za današnji nastup.

Liverpool je sada još malo povećao prednost nad drugoplasiranim Manchester Cityjem i još uvijek ne zna za poraz ove sezone. Prvi trofej Premier lige nakon 30 godina sve je bliži...