Leko: Daleko je ovo od Hajduka koji bismo željeli gledati

Tri pobjede i remi, rezime je Hajdukovih priprema u Novigradu. Splićani su u posljednjoj prijateljskoj utakmici uoči povratka u Split odigrali neriješeno s češkim prvoligašem Slovacko.

Hajduk je poveo već u sedmoj minuti golom Filipa Krovinovića, a konačnih 1-1 postavio je Seung Bin Kim u 22. minuti. Utakmice i teški treninzi uzeli su danak pa momčad Ivana Leke nije pokazala onaj presing i jaki ritam iz prethodnih utakmica. Unatoč svemu, trener je više nego zadovoljan.

- Zadovoljan sam jer smo imali dobrih deset dana, upoznali smo se s načinom rada i igre. Mislim da je svima jasno što želimo u sve četiri faze igre, s balunom, bez njega, u tranziciji. Napredujemo, ovo je tek početak nečega. Danas smo igrali s dobrim protivnikom koji je igrao Konferencijsku ligu. Vidi se da je teško, da su spremni, jaki, dobri. Moramo naučiti patiti, naučiti ići preko limita, kad je teško, moraš ići preko. Dobro nam je došla ova utakmica, pokazala je dobre stvari i ono na čemu moramo raditi - rekao je Leko nakon utakmice.

Nakon samo nekoliko treninga, vidi se napredak u igri. Leko je uspostavio obrise onoga kako želi da momčad igra.

- Jako je pozitivno da me igrači razumiju, puno se trudimo i dajemo, na treningu, u komunikaciji, u priči. Puno se dajemo da bismo mislili kao jedno, anticipirali sve. To nam je baza za budući uspjeh, da mislimo kao ekipa. S te strane sam zadovoljan, ovo su naznake nečega, daleko je to od pričanja da je ovo Hajduk koji bismo htjeli gledati. Lijepo je vidjeti da imamo dobrih momenata. S teškim i poniznim radom moramo doći do toga da dobri momenti što duže traju.

Hajduk će za točno tjedan dana na Poljudu dočekati Šibenik u 19. kolu HNL-a i Lekinoj premijeri u službenoj utakmici

- Nama su svaki dan pripreme. Cilj je napredovati iz dana u dan, dati sve da bismo sljedeću utakmicu pobijedili. Atmosfera je dobra, energija, radno je. Ima dosta detalja koji moraju biti bolji i sigurno će biti - zaklljučio je trener Hajduka.

Roko Brajković (17) jedan je od juniora Hajduka koji su dobili poziv Ivana Leke da se pridruže seniorskoj momčadi na pripremama.

- Teška i zahtjevna utakmica za igrati. Dobar protivnik, vidio se umor od priprema. Prvo je poluvrijeme bilo bolje od drugoga, ali idemo dalje, čekamo prvenstvo - rekao je Brajković nakon utakmice.

- Nama je svima drago što smo tu, što učimo od iskusnijih igrača i sigurno pokušavamo maksimalno iskoristiti svaku priliku koju dobijemo. Sada je došao novi trener i njemu se želimo dokazati i, ako Bog da, da netko ostane sa seniorima - zaključio je.

