Hrvatska nogometna reprezentacija danas je u prijepodnevnim satima otputovala za Laranacu gdje će u petak s početkom u 20 sati i 45 minuta igrati protiv Cipra. Prva je to utakmica u ovom kvalifikacijskom ciklusu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Katar 2022. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni otputovali na Cipar

Hrvatski branič Duje Ćaleta-Car vjeruje u pobjedu te smatra da je fizički spreman za utakmicu protiv Cipra.

- Sigurno da očekujemo tešku utakmicu, znamo kako je bilo u Rijeci kad smo se mučili. Znamo pa što smo došli, to su tri boda, svaka pobjeda nas približava cilju, a to je Katar, tako ćemo se i postaviti i nadam se, uzeti tri boda - rekao je Ćaleta-Car pa dodao:

- Spreman sam, ove dvije utakmice su mi poslužile da uđem u natjecateljsku formu, radim na sebi, ne bi trebalo biti problema što se tiče fizičke spreme. Možda ću ja biti sutra prvi put najstariji, možda će oni morati mene slušati, a ne ja druge kao na prošlim utakmicama.

- Hrvatski navijači mogu očekivati kvalitetnu igru, što smo pokazali i prošli ciklus, kad smo imali tri utakmice, sada imamo dvije i imamo više vremena za uvježbavanje, istaknuo je Ćaleta-Car.

Vatreni baš i ne poznaju dobro ciparske reprezentativce jer ih većina igra u ciparskoj ligi.

- Analizirali smo Cipar, stožer je to dobro odradio. Imali smo par sastanaka, imat ćemo i završni. Nismo ih dobro upoznali kroz Europu, ali radi se o kompaktnoj momčadi, znamo da nije ekipa za baciti te da će dati sve od sebe. Nadam se da će sve biti u redu, zaključio je Ćaleta-Car.

- Očekujemo tešku utakmicu, ne smijemo se opustiti, znamo da je bilo teško u Rijeci kad smo dobili 1-0. Moramo biti spremni na to, Cipar je dobio Sloveniju ovdje, izvukao je bod protiv Slovačke, ima kvalitetu, znamo što nas čeka - započeo je izbornik Zlatko Dalić.

- Nama je sad borba za Katar i svaka je utakmica važna. Čeka nas utakmica gdje ćemo imati veći posjed lopte, igramo bez pritiska, želimo kroz mirnoću doći do rezultata. Bit će važno naše strpljenje i da ne podcijenimo protivnika. Bitna utakmica, očekujemo tri boda, a takve utakmice nisu lake. Nije lako igrati ovakve utakmice zbog pritiska rezultata koji nama treba. Bitna je utakmica i očekujemo tri boda. Nije lako igrati ovakve utakmice od kojih se očekuje da su bodovi već upisani - nastavio je.

Uoči dvije spomenute utakmice skupine H, izbornik Zlatko Dalić ostao je bez Mislava Oršića koji je u utorak propustio trening reprezentacije zbog ozljede. gležnja. Još ranije otpali su Josip Juranović, Dejan Lovren i Ivica Ivušić, probleme s ozljedama imali su Joško Gvardiol i Filip Uremović, a Domagoj Vida tek se nedavno vratio nakon ozljede pete i još nije u pravoj formi pa je Dalić pozvao Duju Ćaletu-Cara i Marina Pongračića.

- Bit će nam problem što obrana nije standardna, morat ćemo biti pažljivi i oprezni, ali ja vjerujem u naše mlade igrače. Ako budemo statični i protok lopte bude spor, imat ćemo problema, tražit ćemo ulaske u prazan prostor. Imat ćemo tri igrača koji mogu donijeti taj ključni pas, Modrić, Kovačić i Brozović. Nadam se da će Perišić nastaviti odličnu formu iz Intera. Mislim da imamo kvalitetne zamjene. Svi igrači su u formi, cijela ekipa je spremna za dobru utakmicu - rekao je Dalić.

Ocjena dosadašnjih kvalifikacija

- Treba nam 20, 21 bod, ali čini se da će nam trebati i više. Najvažnije je da držimo sve u svojim rukama i da ne ovisimo o drugima. Trebali bi zadnju utakmicu biti opušteniji kako bi došli do cilja. Uvijek smo imali problema u kvalifikacijama i toga su igrači svjesni. Do sada smo izgubili pet bodova. Kiks je bila Slovenija tako da moramo gledati kako ćemo doći do bodova - zaključio je.

Netko od novinara upitao je izbornika kakav mu je bio let.

- Malo je treslo, ali nije puno - kazao je Dalić.

Sljedeću utakmicu hrvatska reprezentacija igra 11. listopada protiv Slovačke u Osijeku na Gradskom vrtu.

Hrvatska vodi na ljestvici skupine H s 13 bodova, koliko ima i Rusija. Slovačka je treća s devet bodova, a Slovenija ima sedam. Slijede Malta i Cipar s po četiri boda.