Dalić će danas objaviti popis za SP: Evo tko sve ide u Katar...

U pivnici u centru Zagreba Zlatko Dalić primao je čestitke dok se ljetnom terasom širio miris odstajalog piva. Tema je bila popis za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Optimizma nije bilo.

- Nisam imao mnogo dvojbi. Znam da neće biti svi zadovoljni, da će biti i ovakvih i onakvih reakcija, ali ja sam izbornik i ja sam odgovoran za popis - rekao je tada Dalić.

Iz zagrebačke pivnice Hrvatska je odletjela do svjetskog srebra, najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa. Slučajno ili ne, Dalić će danas, dva tjedna uoči prve utakmice u Kataru, popis opet objaviti u pivnici. Samo, dvije su razlike. Jedna je vremenska, nije lipanj nego studeni, pa će umjesto roštilja biti serviran buncek i kiselo zelje. Druga je da Hrvatska nikad, ali nikad, niti na jedno natjecanje nije išla s više optimizma. I to sasvim realnog. Utemeljenog.

Prvotni popis od 34 igrača danas će biti kraći za osmoricu i u 11 sati Zlatko Dalić objavit će listu od 26 igrača koji će u Dohi 23. studenog krenuti u obranu svjetskog srebra. E, sad, tko su osmorica koju će hrvatski izbornik danas prekrižiti? Od pet golmana sa šireg popisa trebali bi otpasti Dominik Kotarski i Nediljko Labrović. Istina, Ivo Grbić ne brani previše, no razlog je što je ispred njega vjerojatno najbolji golman svijeta, Jan Oblak. Grbić je već branio u kvalifikacijama za SP u Kataru, i to dvije utakmice, u Malti, kad smo pobijedili 7-1, i protiv Rusije u Splitu, pa možemo očekivati da će Dalić njega odabrati.

Što se tiče braniča, trebao bi otpasti Duje Ćaleta-Car. Duju bi od tog scenarija mogla spasiti jedino ozljeda Domagoja Vide, no AEK-ov branič dobro se oporavlja i trebao bi biti spreman za prvu utakmicu u Kataru.

U veznoj liniji također je sve jasno. Luka Ivanušec odigrao je dobru rolu na Europskom prvenstvu prošle godine, no ove godine potpuno je izvan forme i Dalić ga neće voditi. Kao ni Josipa Brekala, koji je ove sezone u Bundesligi odigrao 269 minuta, a Daliću to nije dovoljno za ulazak među 26 igrača. No ući će Kristijan Jakić, a razlog je što u Eintrachtu igra na poziciji desnog beka, pa ga Dalić može koristiti u slučaju da se ozlijedi jedan od dva Josipa, Juranović ili Stanišić. Osim toga, Jakić je u reprezentaciji igrao i na poziciji Marcela Brozovića, pa ga izbornik vodi kao igrača koji može zakrpati dvije pozicije. A to je na svjetskim prvenstvima itekako važno.

S napadačkog popisa ispast će Antonio Mirko Čolak, napadač Rangersa. I tu je bilo najviše negodovanja navijača. Čolak je ove sezone u 13 prvenstvenih utakmica zabio 11 golova, a Ante Budimir u deset utakmica zabio je jedan. Uostalom, nakon Francuske Dalić je jako nahvalio Budimira, treba mu takav tip napadača.

- Nekad nam treba robustan napadač poput Ante Budimira, nekad špilmaher i znalac poput Marka Livaje i Brune Petkovića - rekao je Zlatko Dalić.

Ima li Hrvatska danas širi kadar u odnosu na SP u Rusiji?

- Danas su igrači u puno boljoj formi jer se prvenstvo igra na zimu. U Rusiji smo imali puno potrošenih igrača. Ono je bila reprezentacija koju je netko drugi složio, ja nisam imao nikakvo učešće u selekciji, možda sam doveo jednog ili dvojicu igrača. Ako s ovom selekcijom napravim uspjeh, taj će mi biti draži od onog u Rusiji. A sad, koja je selekcija kvalitetnija, nije mi zgodno govoriti.

S druge strane, Čolak se navodno nije baš predobro uklopio, a Dalić ne želi igrače koji bi mogli pokazivati znakove nezadovoljstva u slučaju da ne dobiju adekvatnu minutažu. Takav je bio Nikola Kalinić u Rusiji. Naime, uoči odlaska u Rusiju Dalić je razgovarao sa svim igračima i postavio jasno i nedvosmisleno pitanje: “Ima li među vama nezadovoljnih, odnosno, ima li igrača koji ne žele sjediti na klupi, ako treba i cijelo prvenstvo?”. Svi su samo odmahnuli glavama. Drugim riječima, “Šefe, nema problema”. No već na prvoj utakmici protiv Nigerije u Kalinjingradu Nikola Kalinić nije mogao otrpiti sjedenje na klupi. Dalić je umjesto njega u prvih 11 stavio Marija Mandžukića, a Kalinića pred kraj podignuo s klupe. Ovaj je odbio ući, a hrvatski izbornik ga otjerao...

Vjerojatni popis za SP u Kataru

Golmani: Livaković, Ivušić, Grbić

Braniči: Stanišić, Juranović, Gvardiol, Šutalo, Erlić, Lovren, Vida, Sosa, Barišić

Veznjaci: Modrić, Kovačić, Brozović, Vlašić, Majer, Sučić, Pašalić, Jakić

Napadači: Perišić, Oršić, Kramarić, Livaja, Petković, Budimir

