Dalić: Čuo sam se s Martinezom usred noći, žao mi je što je otišao. Puno mi je pomogao

Utakmica koja odlučuje putnika u osminu finala Svjetskog prvenstva, ali poštovanje je iznad svega. Zlatko Dalić i Roberto Martinez srdačno su se izgrlili, jedan drugome predali prigodne poklone, zaželjeli sreću i uputili se na svoja mjesta. Tih 90 minuta svatko od njih imao je svoje brige i probleme, izljeve ljutnje i sreće, ali ostali su svoji. Ljudskost i poštenje i u pobjedi i u porazu.

Hrvatska i Belgija odigrale su neriješeno u posljednjem kolu grupne faze, ali to je bilo kao poraz za Belgijce koji su tim remijem ispali sa Svjetskog prvenstva i ostali bez izbornika Martineza koji je podnio ostavku. Teško je to palo i Daliću koji se nakon utakmice čuo sad već s bivšim izbornikom Belgije.

Njihov odnos seže još od 2017. godine kada je Dalić zasjeo u fotelju reprezentacije. Grci su nas čekali u kvalifikacijama za SP, a kako bi što bolje pripremio igrače u tako kratkom roku, posegnuo je za Martinezovim brojem i nazvao ga.

- Roberto, treba mi tvoja pomoć.

Belgijski izbornik pomogao mu je bez razmišljanja. Dao je podrobne informacije o grčkoj taktici, najboljim igračima, tko kako igra. Hrvatska je izbacila Grčku i plasirala se na Svjetsko prvenstvo u Rusiji. I kako se veli, ostalo je povijest.

- Robert Martinez je sjajan trener, veliki gospodin koji mi je pomogao u karijeri. Čuli smo se jutros oko 2-3 sata. Ja sam mu poslao poruku, on meni. Zahvalio sam mu se. Žao mi je što je otišao, napravio je sjajne stvari. Pet godina je bio prvi na FIFA-inoj ljestvici s Belgijom. To je tako u nogometu. Svemu dođe kraj. Tako i ta njegova era u Belgiji gdje je bio brončani, gdje je prvi na FIFA-inoj ljestvici. Napravio je zlatnu generaciju. To je tako. Život ide dalje - rekao je Dalić za HRT.

Nakon što je u miru pogledao utakmicu protiv, dojmovi su...

- Pogledao sam utakmicu na miru i moj dojam je puno, puno bolji nego što je bio pod onim stresom, pod onim emocijama. Dobra utakmica Hrvatske, kontrola cijele utakmice. Sve je bilo kako treba biti. Normalno da je Belgija u zadnjih 10, 15 minuta bacila sve u napad jer ona je ipak velika reprezentacija i ispada - kazao je izbornik.

Sve je upućivalo na to kako će Hrvatska u osmini igrati protiv Španjolske koja nas je izbacila s prošlogodišnjeg Eura, ali onda smo vidjeli jednu od najvećih senzacija ovog prvenstva. Japanci su slavili, osvojili prvo mjesto u skupini ispred Furije i Njemačke te osigurali dvoboj protiv 'vatrenih'. Susret je na rasporedu u ponedjeljak u 16 sati.

- Ako netko pobijedi i Njemačku i Španjolsku, a pri tome gubi utakmicu i vrati se u utakmicu to pokazuje samo ono što mi znamo o njihovoj disciplini, dosljednosti i ambiciji, da nikada ne odustaju. Zaista teška reprezentacija koja ima poseban način igre. Svi su iza lopte s deset igrača. Tu se brane u uskom, plitkom bloku i onda se brzo otvaraju s puno igrača i to kažnjavanju. Tako su kaznili Njemačku, tako su kaznili Španjolsku. Zaista nas čeka težak protivnik za kojeg se moramo pripremiti. Možda ih nismo očekivali, ali nisu nikakvo iznenađenje, oni su to zaslužili svojim igrama. Mi se nećemo opustiti, nećemo ući u euforiju. I dalje ćemo ići ćemo polako, skromno, korak po korak i tražiti rezultat - rekao je Dalić.

