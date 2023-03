Dalić: Da je Kramarić dodao, Perišić bi išao sam na gol! Moraš poštovati suigrača...

Zlatko Dalić u 92. minuti izvadio je kapetana Luku Modrića za možda i njegov posljednji 'standing ovation' na Poljudu. Više od 30 tisuća gledatelja zahvalilo mu je gromoglasnim pljeskom, a dok je Luka prilazio klupi, primao čestitke od suigrača, trenutak koji je zamrznuo 'vatrene' i Poljud. Jedan dugi ubačaj rukom iz auta, prenošenje lopte glavom na drugu stativu i iz ničega gol za 1-1.

Hrvatska je na tragičan način ostala bez tri boda u prvom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Dominirala je cijelu utakmicu, ispalila 19 lopti na gol Walesa, ali na kraju osvojila tek bod protiv Walesa (1-1). Za tužni odlazak navijača s Poljuda.

- Šokantan kraj, šok. Primimo gol u zadnjoj sekundi... Imamo kontrolu i dominaciju, ne zabijemo drugi gol koji smo htjeli, nismo ga dali i onda nam se dogodi taj prekid, što je bilo cijelo vrijeme opasno, na što smo se pripremali. Prvo poluvrijeme dobra kontrola i igra, u drugom dijelu smo pali prvih 15 minuta, pa se vratili u igru. Imali smo kontrolu do samog kraja. Izgubili smo dva boda, ali to je tako u nogometu. Nekada ti da, nekada uzme.

Jeste li znali što o strijelcu gola za Wales?

- Čestitam Walesu na bodu, bili su borbeni i agresivni. Znali smo da su opasni u prekidima, da mogu baciti daleko aut i da nam tu prijeti opasnost. Ne znam što reći o igraču koji je dao gol, samo znam da je taj prekid bio neugodan i da ga nismo uspjeli obraniti.

Što se dogodilo da smo tako pali u drugom dijelu?

- Rekao sam da je najvažnije s koliko bodova ćemo završiti na kraju, bili prvi ili drugi na ljestvici. Dobro smo krenuli u drugom dijelu, pali smo neko vrijeme. Nismo bili tako sigurni kao u prvom dijelu. Previše smo se otvarali. Išli smo juriti bez potrebe, napravili smo promjene i vratili se u normalu. Igrali smo dobro, ali nismo uspjeli zabiti. Dogodi se period kad moraš popustiti, to je bilo u drugom dijelu. Nismo zabili iz izgledne šanse, drugi gol je falio da odluči utakmicu. Njihov jedini šut na utakmici završio je u mreži.

Modrić? Htio sam da dobije nagradu publike

Bio si ljut na Kramarića jer nije htio dodati?

- Bila je to izgledna situacija. Da je Krama dodao loptu, Perišić bi išao sam na gol. Nekad igrači ne reagiraju onako kako mi želimo, kad zabiješ gol, to je okej, ali kada zbog toga prospeš bodove... Moramo ispoštovati jedne druge, to je bila sjajna situacija za gol, nismo odigrali i to te kazni. Moraš poštovati suigrača, to mi radimo u većini slučajeva, ali sada nismo. Bila je idealna pozicija da mu doda na lijevu stranu, Krama nije odigrao i nije zabio gol.

Zašto si izvadio Modrića u 93. minuti, je li to bio oproštaj od Poljuda?

- Da dobije nagradu publike i da sačuvamo tu pobjedu.

Zabrinjava li vas situacija s napadačima, kakva je situacija s Markom Livajom?

- Livaja je pao na leđa i dobio udarac. Očito je ozbiljnija stvar, nije mogao nastaviti. A što se tiče napadača, nismo uspjeli realizirati šanse. Bilo je dobrih ubačaja koje nismo iskoristili. Tražili smo ubačaj po zemlji. Falio nam je taj drugi gol, on nam je uzeo dva boda. Nismo riješili utakmicu i to je tako.

Jeste li zadovoljni s reakcijom Muse?

- Ušao je unutra, prva utakmica, nije lako. Sigurno da od njega očekujemo puno.

Kad ste mijenjali Modrića, možda je trebalo zamijeniti i Perišica. Bio je umoran, a kod gola su ga nadskočili.

- U zadnjoj sekundi primiš gol. Luku smo zamijenili zbog reakcije publike i svega. Imali smo tri visoka igrača iz napada na skoku, morali su bolje skočiti i reagirati. Nećemo pojedinačne greške dijeliti. Taj skok moramo odnijeti, imali smo nekoliko takvih situacija opasnih. Svi smo tu krivi.

Hoće li biti promjena za Tursku?

- Ovaj gol nas je šokirao, zabrinulo nas je. Imamo dva dana za Tursku, nadamo se da će biti bolje. Moglo bi biti promjena, ovisno kako ćemo igrati, vidjet ćemo analizu. Znat ćemo u ponedjeljak pa ćemo reagirati. Nemamo puno vremena. Ne vrijedi plakati, ostali smo bez dva boda. Najbitnije je hoćemo li biti prvi ili drugi, bodovi se kupe i gube. Mi smo sad izgubili, već tradicionalno start je malo lošiji. Hvala publici na punom stadionu, žao mi je što nismo pobijedili.

