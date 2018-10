Dalić objavio sastav: Pivarić i Jedvaj igraju protiv Engleske!

Nakon neugodnog poraza od Španjolske u prvom kolu Lige nacija, pred Vatrenima je popravni ispit protiv Engleske. Hrvatska će "tri lava" dočekati na praznoj Rujevici.

POGLEDAJTE VIDEO S TRENINGA

Kovačić u vezi, Jedvaj na desnom boku. Modrić: "Sutra u Rijeci ispiremo gorak okus poraza u Španjolskoj". Objavljuje 24sata Sport u Četvrtak, 11. listopada 2018.

Zlatko Dalić će protiv Engleza biti lišen usluga čak petorice igrača zbog ozljeda.

Uoči utakmice, na konferenciji su se s novinarima družili Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić. Prvi je na pitanja odgovarao kapetan vatrenih.

Nedavno ste igrali protiv Engleske, kakvu utakmicu očekujete sutra?

- Sutra nas očekuje vrlo važna utakmica. Želimo isprati gorak okus od zadnje utakmice protiv Španjolaca. Vidjet ćemo koliko je Engleska napredovala. Većina igrača je tu, neki su novi. Očekuje nas teška utakmica u ambijentu na koji nitko nije navikao. Očekujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i ostvariti dobar rezultat. Bit će teško bez navijača, no moramo se priviknuti na to - započeo je Modrić konferenciju.

Engleske novinare je zanimalo što su točno Vatreni mislili na to da su Englezi omalovažavali hrvatske igrače.

Tu nisam mislio na igrače, nego na novinare i komentatore. Tu smo skužili da ne cijene hrvatsku, te nas je to jako motiviralo. Zo što nas nisu respektirali i nisu cijeli što radimo. To se nije odnosilo na igrače, nego na njihovo okruženje i igrače.

Slažeš li se da je Liga nacija kao prijateljska utakmica?

Svatko ima svoje mišljenje. Kad igramo slabe utakmice, zašto igramo slabe. Po meni je ovo dobro, ovo je ono što je izbornik htio. Ovo je meni ok, no nakon Mundijala nam je ovo sve prebrzo došlo, no po meni ovaj sistem Lige nacija nije loš. Možda nam je i prerano došla ta utakmica protiv Španjolske. Igramo protiv velikog protivnika i volimo igrati velike utakmice.

Može li Kane u budućnosti doći na razinu Messija i Cristiana Ronalda?

Posljednjih nekoliko sezona igra jako dobro i nosi ih. Harry je već na visokoj razini i jedan od najboljih napadača u svijetu. Već je sad na velikom nivou, i zašto u budućnosti ne bi podigao taj nivo.

Kome će biti prednost igrati pred praznim tribinama?

Mislim da nitko neće imati prednost igranja pred praznim tribinama. Nismo navikli ni jedni ni drugi, mi možda malo više jer smo više puta igrali. Moramo dati sve od sebe - zaključio je Modrić.

Nakon njega, na red je došao izbornik Dalić koji je i otkrio sastav koji će istrčati na sutrašnjoj utakmici.

Kako ćete sastavit momčad nakon svih problema?

Jako je puno problema i dosta igrača je otpalo. No, moramo složiti momčad što bolju. Vratili su nam se Rebić i Kramarić. Nemam velikih problema sa sastavom. Imat ćemo dobru momčad. Livaković će biti na golu, Lovren i Vida će činiti stoperski dvojac. Na bekovima će početi Pivarić i Jedvaj. U veznom redu će igrati Kovačić, Modrić i Rakitić, na krilima Perišić i Rebić te Kramarić kao špica. To je sastav koji će početi. Mislim da taj sastav može pružiti dobru igru - rekao je Zlatko Dalić.

Možete li prokomentirati Ligu nacija?

Nije loša Liga nacija. No, nije se vodilo računa da dolazi nakon SP-a. Igrači su došli potrošeni i to je bilo veliki problem. Nisu imali puno odmora i išli su u svoje klubove. Onda je došla ta teška utakmica. Oni moraju imati puno veći odmor. Igračima je on jako važan jer oni nisu roboti. Moraju imati mjesec dana odmora. Klub od njih odmah traži maksimum.

Mislite li da su Englezi stvarno podcijenili Hrvatsku?

Kao što je rekao Luka, mi smo imali poseban motiv. Osjetili smo podcjenjivanje, no ne od igrača, što nigdje nije slučaj. Nisu nas očekivali među najboljih četiri, možda je bio taj jedan naboj protiv nas kojeg smo mi osjetili. Među nama nema takvih razmišljanja, no uvijek se netko postavi na taj način da je bolji i da je jači. To tebe nekad motivira, kao što je bio slučaj u polufinalu, a mi smo osjetili to. U nogometu nema podcjenjivanja, uvijek mora postojati respekt, no moraš vjerovati u svoje mogućnosti - zaključio je Dalić.

Hrvatsku na Rujevici tako očekuje dvostruki program. Nakon utakmice pred praznim tribinama protiv Engleske, Vatreni će igrati prijateljsku protiv Jordana.

Hrvatskoj će ovo biti čak peta utakmica bez gledatelja, dok će Englezi to iskusiti po prvi put. No, pozitivno je to što Vatreni nisu nijednom izgubili.