Dalić i na četvrtu 'crnu mačku': Junak igra za Derby, izgubili su i od Kazahstana, ali nikad od nas

Ni jedan igrač Škotske nije bio na velikom natjecanju, niti je odigrao 40 utakmica za reprezentaciju, niti zabio više od sedam golova. Momčad vrijedi manje od hrvatske, ima tri zvijezde, Belgijci i Rusi su ih razbili u kvalifikacijama...

<p>Kad je Škotska zadnji put bila na Europskom prvenstvu, petorica današnjih reprezentativaca nisu se ni rodila. Jedna je utakmica Škota tada, na Euru 1996. u Engleskoj, ostala zapamćena: oni su bili žrtve fenomenalnog Gascoigneva gola u susretu u kojem su ih Englezi pobijedili 2-0.</p><p>Dvije godine kasnije Škoti su igrali na SP-u u Francuskoj i to je to. Kraj. Sve do dramatične pobjede na jedanaesterce na beogradskoj Marakani i eto Škota idućeg ljeta na velikom natjecanju nakon 23 godine. Dakle, suvišno je pričati o iskustvu, Modriću će to biti sedma velika smotra, a svim Škotima prva.</p><p>- Pa zabili smo posljednjih deset penala: svih pet protiv Izraela i svih pet protiv Srbije. Pod takvim pritiskom sve pogoditi... - rekao je škotski junak Marshall, a izbornik <strong>Steve Clarke</strong> (57) naglasio je:</p><p>- Nevjerojatni igrači i njihov karakter. Tipičan škotski scenarij. Dali smo gol, primili u 90. minuti pa sam rekao momcima da samo trebaju nastaviti vjerovati. Izašli su na teren i borili se. Jedanaesterci jesu sreća, ali apsolutno zasluženo idemo na Euro.</p><p>Tko će, dakle, biti posljednji suparnik Hrvatskoj u skupini idućega ljeta?</p><p>Prije svega, jedna od pet reprezentacija svijeta s kojom je Hrvatska igrala više puta i nikad je nije pobijedila! Dakle, eto Daliću još jedne crne mačke! Francuze (osam utakmica bez pobjede) nije uspio riješiti, kao ni u pripremama za SP Brazilce (četiri bez pobjede). Portugalsko prokletstvo (sedam bez pobjede) može u utorak na Poljudu, ali važnije će biti ono škotsko.</p><p>Da, osim te tri velesile, Hrvatska nikad nije pobijedila SR Jugoslaviju (dva remija) - i nikad i neće jer ta država više ne postoji - i Škotsku. Pet okršaja, tri remija i dva poraza. Ćiro i Jozić oba su puta remizirali u kvalifikacijama za SP 2002., pa Bilić u prijateljskoj 2008., dok su Štimčevu momčad Škoti oba puta srušili u kvalifikacijama za SP 2014. i stajali ga otkaza.</p><p><strong>Štimac</strong> je danas izbornik Indije, u odnosu na poraz u listopadu 2013. na Hampden Parku u hrvatskom su sastavu i dalje <strong>Modrić</strong>, Perišić, Lovren i Vida, a u škotskom - nitko! Tadašnji heroji nacije Snodgrass i Naismith igraju za West Ham odnosno Heart of Midlothian, ali prošle su se godine oprostili od reprezentacije.</p><p>OK, sad je dosta pravljenja bauka od Škotske! Očito nam ne leže, ali igrački... to je dvije klase ispod "vatrenih".</p><p>Pa taj junak iz Beograda, <strong>David Marshall</strong> (35) koji je obranio penal Mitroviću, brani za drugoligaša Derby County. Ima tu igrača iz Heartsa, Motherwella, Aberdeena..., četvorica iz Celtica, dvojica iz Rangersa i tri zvučna asa.</p><p>Liverpoolov lijevi bek <strong>Andrew Robertson</strong> (26) vrijedi 75 milijuna eura, Arsenalov <strong>Kieran Tierney</strong> (23) 32 milijuna, a <strong>Scott McTominay</strong> (23) iz Manchester United 22,5 milijuna. Iznad ostalih ističu se još McGinn iz Aston Ville (16 milijuna) i McBurnie iz Sheffielda (15), ali tržišna je vrijednost škotske reprezentacije - koja je dosta mlađa od hrvatske - 210,5 milijuna eura. Englezi vrijede 1,4 milijarde, "vatreni" 353,6 milijuna, a Česi 122,25 milijuna.</p><p>Iskustva nigdje! Respektabilan broj nastupa za reprezentaciju skupili su samo golmani <strong>Craig Gordon</strong> (54) i Marshall (40), od igrača najviše ih ima Robertson (39). A najbolji strijelac reprezentacije iz aktualnog je kadra <strong>McGinn</strong> sa svega sedam pogodaka!? Griffith i Christie slijede ga sa po četiri.</p><p>U kvalifikacijama za Euro Škoti su završili treći, debelo iza stopostotne Belgije i Rusije, te ispred Cipra, Kazahstana i San Marina. Izgubili su sve četiri utakmice od Belgijaca i Rusa ukupnom gol razlikom 1-15, a uspjeli su izgubiti 3-0 i u Kazahstanu. U playoff su prema kladionicama ušli kao tek treći favorit, iza Srbije i Norveške, jedino ispred Izraela.</p><p>Pa kad smo već kod kladionica, tečaj da će Englezi biti pobjednici skupine je 1.4, na Hrvatsku 4, Češku 13, a Škotsku 21.</p><p>Francuska (6) je prvi favorit Eura, ispred Engleske i Belgije (6.5), a ispred Hrvatske još su Njemačka (8), Nizozemska (8) i Španjolska (9). Koeficijent na to da će Hrvatska postati prvak Europe je između 26 i 35.</p><p>A koeficijent da će Dalić srušiti i četvrtu crnu mačku s kojom će se sučeliti u svom mandatu 1.60.</p>