'Dalić je toliko skroman da nosi travu radnicima za novi teren'

Bivši reprezentativni golman Oliver Zelenika (27) nakon inozemne karijere vratio se u HNL u dres Varaždina. U klubu je, kaže, zadovoljan, a o izborniku Zlatku Daliću ima samo riječi hvale.

POGLEDAJTE VIDEO: Doček viceprvaka svijeta!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Da vam ispričam jednu anegdotu oko Dalića ha, ha. Kada smo se nakon ove pauze vratili prvi tjedan na pripreme, Varaždin je renovirao teren, bilo je dosta radova. Mi igrači krenemo s treningom, a izbornik Dalić nosi busene trave i postavlja ih po terenu zajedno s ostalima koji tamo rade. To je samo jedan od pokazatelja kakav je on skroman čovjek - nahvalio je srebrnog izbornika u podcastu 'I ja sam sportaš'.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vjeruje da se Varaždin za svoju budućnost ne mora brinuti.

- Mislim da ćemo mi sigurno osigurati ostanak, vjerujem da smo kvalitetni i da će Varaždin i iduće godine igrati u najvišem rangu. Što se tiče gornjeg dijela tablice tu je Dinamo nedodirljiv, rekao bih čak dvije momčadi Dinama jer imaju jako širok i kvalitetan kadar - govori mladi golman koji na drugom mjestu konačne tablice HNL-a ne vidi ni Hajduk ni Rijeku.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Lokosi će biti drugi'

- Osobno mislim da će Lokomotiva završiti druga jer nakon Dinama igraju najljepši nogomet, izuzetno lepršav i atraktivan, a imaju i odličnog trenera. Na treće mjesto stavio bih Hajduk, ponajviše zbog Igora Tudora kojeg smatram odličnim trenerom - pojasnio je.

- U cijelom klubu vlada jedna pozitivna i obiteljska atmosfera puna zajedništva i upravo to smatram našom najvećom snagom - kaže.

Olivera se pamti i u reprezentaciji s kojom je bio na Svjetskom prvenstvu u Brazilu.

- Na to prvenstvo je trebao ići Kalinić, ali on se ozlijedio pa sam ja upao. U mladoj U21 reprezentaciji vodio me Niko Kovač te me on i pozvao u reprezentaciju kada je postao seniorski izbornik. Bio sam dosta mlad i to prvenstvo je za mene bilo odlično iskustvo i nadam se još kojemu u budućnosti - zaključio je.