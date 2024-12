Dalić je zbog Hrvatske odbio europskog velikana i 10 mil. € godišnje. 'Nema tog novca...'

Zlatko Dalić (58) stigao je na klupu 'vatrenih' kao vatrogasno rješenje 17. listopada 2017. godine. U to vrijeme atmosfera u reprezentaciji bila je narušena, upitan je bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a ključna utakmica protiv Ukrajine bila je pred vratima.

Pokretanje videa... 03:13 Dalić i Kustić nakon ždrijeba Lige nacija | Video: Hrvatski nogometni savez

Taj dan pamtit ćemo kao trenutak koji je preporodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a Dalić je postao najuspješniji hrvatski izbornik. Ne samo da se plasirao na SP u Rusiji, već nas je odveo do povijesnog srebra, a četiri godine kasnije i do bronce na SP-u u Katru pa se okitio i srebrom u Ligi nacija.

Vatrene je lansirao u svjetski vrh, a on sam postao meta interesa brojnih klubova i reprezentacije. Život mu se promijenio iz temelja, mnogi su ga htjeli oteti hrvatskoj reprezentaciji i nudili mu milijune eura koji su mu garantirali lagodan život i osiguranu egzistenciju cijeloj obitelji. Najnovija ponuda, teška nekoliko milijuna eura, sijevnula je iz Katra.

Na današnji dan, 11. srpnja, godine 2018. ostvarena je najveća pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako smo doznali, izbornik je prošlog mjeseca boravio u Dohi i razgovarao sa čelnicima katarskog saveza, no odbio je njihovu ponudu i odlučio do kraja odraditi mandat na klupi hrvatske reprezentacije. Jasno je kako novac u ovome slučaju nije bio razlog razilaženja, Katarani barem s tim nemaju problema, no za Dalića je puno važnija riječ koju je dao HNS-u, a to je potpis na ugovor koji ga veže do završetka Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Reprezentacija je za njega svetinja i najveće dostignuće u karijeri, to je nekoliko puta rekao i toga se drži. Pa stoga ne čudi ni da je prije šest godina, nakon srebra u Rusiji, od kineskog kluba Tianjin Quanjiana dobio na ruke ugovor na tri godine s godišnjom plaćom od deset milijuna eura. Golicala ga je ponuda, koga i ne bi, ali ostao je dosljedan sebi i načelima po kojima živi. Puke slučajnosti li, klub se ugasio samo osam mjeseci kasnije, no izbornik bi, da je prihvatio ponudu, dobio cijeli iznos koji su mu garantirali.

KATAR 2022 - Dodjela medalja reprezentativcima koji su osvojili broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dovoljno sam bogat čovjek, ne mislim materijalno, nego imam sve sređeno u životu, obitelj, dva sina s fakultetima. Nije bilo te situacije, iako je bilo strašnih ponuda, posebno od jednog kineskog kluba. Ponuđen mi je ugovor 10 milijuna eura neto po godini i trogodišnji ugovor. Ja sam se zahvalio. Predsjednik kluba se vratio nakon pola godine. Ponovno sam rekao da nema tog novca da napustim hrvatsku reprezentaciju. Nikad mi nije bilo žao, ponosan sam na tu svoju odluku - rekao je Dalić u emisiji 'U svom filmu'.

Prije tri godine htio ga je katarski Al-Sadd, a kako je ostavio veliki trag u Al Faisalyju i Al Hilalu iz Saudijske Arabije, kao i Al Ainu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, osvojivši pritom nekoliko trofeja, u tom dijelu svijeta ne manjka interesa pa je često tamošnjim klubovima bio na brzom biranju. Nudili su mu milijune, no nije zagrizao. Odgovor je uvijek bio isti, hvala, ali želim dovršiti posao na klupi hrvatske reprezentacije.

Hrvatska izborila SP na prepunom Poljudu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Početkom prošle godine za njega je ozbiljno zagrizao nizozemski velikan Ajax, bivši europski prvak.

- Istina je, Ajax je kontaktirao Dalića, no ne može voditi reprezentaciju i klub. Zlatko Dalić ima važeći ugovor s HNS-om i vodit će reprezentaciju na završnom turniru Lige nacija. Dalić ostaje izbornik - rekao je tada predsjednik HNS-a Marijan Kustić i navijače riješio stresa. Samo dva mjeseca kasnije, Dalić je potpisao ugovor do 2026. godine.

Priča je bila vrlo ozbiljna, barem kako su izvijestili nizozemski mediji, ali izbornik je opet ostao vjeran reprezentaciji, kao i sada, usprkos katarskim petrodolarima. Dokazao je, nebrojeno puta već, da za njega hrvatska reprezentacija nije samo posao, a obećanja puke fraze.