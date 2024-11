Dalić: Još ne znam tko je prvi napadač! U Splitu četvrtfinale? Zašto ne, ovdje je uvijek sjajno

Hrvatski su nogometaši remijem 1-1 s Portugalom u Splitu izborili četvrtfinale Lige nacija. Ostali su u najjačem razredu europskog nogometa, a još su ranije i izborili status nositelja u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Dakle: misija ispunjena. Ne lagano, ne bezbrižno, ne bez strepnje do zadnjih minuta posljednje utakmice, ali uspješno.

- Važno je bilo izboriti prvu skupinu za ždrijeb za SP, a Liga nacija bila je teška. Nije bilo krize igre, bilo je krize rezultata. U prvom smo dijelu bili loši, daleko smo stajali od igrača, u drugom smo promijenili način igre i to je bilo bolje. Hvala Splitu na dobrodošlici - rekao je Dalić pa se osvrnuo na ždrijeb:

- Možemo se nositi sa svima, ali izbjegao bih Španjolsku. Bit ćemo i stariji, iskusniji, bolji, imali smo dosta borbe i sve što su danas momci prošli, Poljsku i Škotski, je dobitak za njih, da vide kolika je to muka, borba. Uvijek u Splitu imamo veliku podršku, razgovarat ćemo o tome da i četvrtfinale igramo u Splitu, zašto ne?!

Zašto ste mijenjali u poluvremenu Kovačića i Sosu i što ste rekli igračima?

- Predaleko smo stajali od igrača, premalo je bilo agresivnosti, dopustili smo Portugalcima da šeću terenom i to je bilo jako, jako loše. Promijenili smo sustav, Kova je osjetio aduktor pa smo ga poštedjeli, Sosu sam vadio samo zbog taktike jer smo promijenili način na četiri otraga i Gvardiol je postao lijevi bek. To je bilo puno bolje. Rekao sam im da moraju biti agresivniji, to su i Jakić i Pašalić donijeli.

Osvrnuo se opet na cijelu Ligu nacija:

- Bilo je mučenje i nervirali smo se, a igra je bila dobra. Više je bilo perioda dobre igre nego loše i dobili smo mlade igrače koji će biti još bolji. Imaju kvalitetu, ali sve ovo moraju proći i stasati uz Luku, Kovu, Kramu, Perišića... Ne bih bio sretan da smo prošli, a izgubili. I sad imam gorak okus jer imamo 8 bodova, a trebali smo ih imati 13. Ali bolje da je sad kriza rezultat nego kasnije. Na kraju smo imali šansu, baš šteta da nismo pobijedili na ovaj velik dan za Hrvatsku, ali kad prođeš i podvučeš crtu, ne može bolje.

Prokomentirao je i zvižduke Perišiću:

- Igrao sam tu, razumijem emociju prema igračima Hajduka i kako to doživljavaju i njihova očekivanja. Nije završilo lijepo, ali Ivan nije zaslužio zvidžuke, jedan je od najvećih igrača u povijesti, napravio je puno i trebamo biti svi zajedno. Ali razumijem reakciju pojedinaca, teško je tu ljubav i emociju svladati. No, iznad svih nas i klubova je Hrvatska, Bilo je, valjda više neće toga biti. Tražili smo desnog beka, Pjaca, Jakić i Perišić su to igrali, danas je imao peh jer je tamo bio Leao, koji je sam razbio Real prije 7-8 dana, a nismo dobro zatvarali. To nije njegovo mjesto, nadam se da ću do ožujka imati Stanišića i Juranovića spremnog, Jakić je pokazao da može, igra u klubu, a Perišić će biti na svojoj poziciji poludesno ili polulijevo prema naprijed.

Pohvalio je Luku Sučića:

- On je već sadašnjost reprezentacije, bit će nositelj, kao i Baturina i ti mlađi koji dolaze. Ima sjajnu lijevu nogu, mirnoću...

Jeste li bliže rješenju tko je devetka?

- Nismo. Pokušavali smo sve, svatko ima mana i prednosti. Budimir je, kad god je ušao, unio nešto, živost, šansu..., Matanović je bio sjajan na početku, sad se traži, ne igra u klubu puno, Krama je uvijek tu kad nema rješenja. Liga nacija nam služi da vidimo sve, procijenimo, ali u ožujku više nema mjesta velikim rotacijama i promjenana. Nisam ništa bliže napadaču.

Je li Gvardiol najkompletniji igrač kojeg ste vidjeli?

- S 21 godinom otvorio mu se cijeli svijet, svi govore o njemu, velikom novcu, teško mu se nositi s tim. U Cityju je zvijezda, pa idući tjedan malo pogriješi pa udaraju po njemu. Treba ga podržati, kvaliteta je ogromna, ali dogode se sitni kiksevi. U Škotskoj je igrao dobro, ali dvaput ga je prošao dečko koji igra u Liverpoolu i odmah neki pišu da nije taj. Piše se toliko hvalospjeva da ne znam kako se nositi s tim. Danas je bio top - zaključio je Dalić.

- Bili smo bez osam igrača i bolji od Hrvatske u prvom dijelu! To je velika stvar. Jako sam zadovoljan remijem, posve smo kontrolirali prvo poluvrijeme, trebali smo još zabiti, a u nastavku je Hrvatska promijenila dosta toga i pritisnula. A igrali smo sa sedam novih igrača u odnosu na prvu utakmicu s Hrvatskom. Trojica su debitirala. Atmosfera? Bila je prelijepa. Nose domaću momčad, ali poštuju i suparnika - rekao je belgijski izbornik Roberto Martinez.