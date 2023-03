Dalić: Livaja neće igrati samo zato jer igramo na Poljudu. Igrat će jer je to zaslužio

Poljud je krajem 2021. godine ispratio 'vatrene' na Svjetsko prvenstvo u Katar nakon pobjede nad Rusijom, a sada će ih prvi i dočekati nakon svjetske bronce. Hrvatska će u subotu od 20.45 ugostiti Wales u prvom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Brončani iz Katra veliki su favoriti za prvo mjesto, no kao i uvijek, to će izabranici Zlatka Dalića morati dokazati na terenu, točnije ovaj put na krcatom Poljudu koji je rasprodan prije desetak dana.

- Pozdrav svima. Kreću nove utakmice, novo natjecanje. Napravili smo sjajne stvari u pet godina, željni smo dobrih rezultata i pobjeda. Sutra je novi početak. Wales je došao s velikim ambicijama ovdje. Mi želimo krenuti u kvalifikacije pobjedom. Nema puno promjena osim Lovrena koji se oprostio i ozlijeđenog Petkovića. Nećemo puno mijenjati što se tiče ostalih pozicija - rekao je izbornik Zlatko Dalić uoči utakmice.

Luka je rekao da su ovo utakmice u kojima će se puno toga pitati Hrvatsku. To su utakmice gdje obrana mora imati puni fokus da ne dođe do kiksa. Jesu li igrači sto posto unutra?

- Imali smo pet dana vremena za pripreme. Sjajno je bilo na treninzima. Ja sam danas govorio na sastanku da su ovo opasne utakmice na kojima možeš puno izgubiti. Igrali smo 90 posto jačih utakmica od ove koje su bilo od većeg značaja, ali ova sutra je jako bitna. Bitan je start nakon SP-a, prva je utakmica. Ne smijemo kiksati, teret je na nama. Favoriti smo, ali ne bježimo od toga. Moramo se paziti kontri i dugih lopti, to je njihov forte. Imaju brze igrače koji nam mogu biti velika opasnost. Vjerujem da ćemo biti fokusirani, iskoristiti svoje šanse i slaviti.

Nakon Katra mnogi igrači nemaju pravi status u klubu. Je li to problem?

- Svi oni koji su igrali do kraja na SP-u imaju probleme. Neki su se ozlijedili, neki nisu u pravoj formi. Vlašić i Brozović su se ozlijedili, kao i Kovačić. Mi moramo zaboraviti te probleme. Igramo protiv dobre reprezentacije, imamo zamjene koji mogu promijeniti ritam utakmice. Neki igrači nisu u najboljoj formi, prvenstvo je bilo dugačko i imali su manje odmora. No, znamo što činiti, znamo kako rasporediti igrače i iskoristiti najbolje od njih.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

U kakvom je stanju Perišić?

- Ivan je jedan od naših glavnih igrača. On je taj koji daje uvijek svoj maksimum, na kojoj god poziciji igrao. Ima kvalitetu koja je neupitna, ima tu brzinu i može nam pomoći. Igra malo drugačije u klubu nego ovdje, ali u ovih pet i pol godina on je najviše dao golova i asistencija. Puno puta je riješio utakmicu, to očekujem od njega. Mislim da je on spreman.

Koliko bi bodova trebalo biti dovoljno za prolazak?

- Treba nam nekih 18 bodova. Prvo ili drugo mjesto, nećemo kalkulirati, cilj nam je osvojiti što više bodova i proći dalje.

Kakav Wales očekujete?

- Najvažniji igrači su im se oprostili. Više se ne mogu osloniti samo na Balea. No, imaju mlađe igrače koji obećavaju. Očekujem bržu i motiviraniju reprezentaciju, došli su igrači koji se žele dokazivati.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Tko će igrati na desnom krilu? Igrali su Pašalić, Majer, Kramarić. Je li ta pozicija najveći problem?

- Na tom desnom krilu igralo je nekoliko igrača. Tko god igrao, Majer, Pašalić, Vlašić ili Krama, bilo je dobro. Što god napravimo, nećemo pogriješiti. Moramo doći u završnicu više puta pa nam treba igrač na toj poziciji koji će ući u 16 metara. Livaja neće igrati samo zato jer se igra na Poljudu, igrat će jer je to zaslužio.

Veliki si vjernik, išao si pješke do Međugorja. Hoćeš li održati predavanje u svetištu Gospe Sinjske, moliš se uoči utakmice?

- To je moja privatna stvar. Ja to živim i vjerujem, ali ne bih htio o tome pričati.

Jesu li tri ključne prednosti Hrvatske kvaliteta, uigranost i iskustvo?

- Moramo biti oprezni, ne smijemo upisati unaprijed tri boda. Imamo loša iskustva s počecima kvalifikacija, ona Liga nacija, Mađarska, Slovenija... Moramo biti pametni i razumni, ne smijemo juriti i žuriti.

