Dalić: Moja nova Hrvatska i na Euru može pobijediti svakoga!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (53) progovorio je o svojoj te o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Vatrenih koje je odveo do najvećeg rezultata u povijesti hrvatskog nogometa, a onda i na Euro 2020.

U velikom intervjuu za Fifa.com naš je izbornik priznao kako se nakon čudesnog ljeta 2018. hrvao sa mislima 'otići ili ostati'...

- Ma sve mi je bilo jasno. Znao sam, stvari nakon takvog uspjeha ne mogu ići na bolje. Ostao sam zbog dva osjećaja: dužnosti i zahvalnosti za privilegiju što sam hrvatski izbornik - počeo je Dalić.

- I evo nas, kao prvi iz svoje skupine plasirali smo se na Europsko prvenstvo 2020. Nije bilo lako, kvalifikacije za Euro to nikad nisu, ali bili smo kakva Hrvatska uvijek jest: najbolja kad je najvažnije. Ma prezadovoljan sam jer uspjeli smo ubrizgati svježu krv u reprezentaciju, a zadržati vrhunske rezultate. I, što me čini još sretnijim: zadržali smo i naše zajedništvo i divnu navijačku podršku. To zajedništvo nosilo nas je kroz Mundijal i bit će vitalno u svim narednim iskušenjima.

Hrvatska ostaje svjetski jaka

Nije sve bilo lako niti je sve išlo glatko nakon SP...

- Nije. Reprezentativnu su karijeru okončali neki od naših najvažnijih igrača, kao Mario Mandžukić npr. Osim toga, normalno je i da su oni koji su ostali morali biti malo potrošeni nakon takvog hoda kakav smo imali u Rusiji pa onda onih spektakularnih slavlja i dočeka zajedno s našim narodom. Na te smo izazove krenuli sa mladim snagama, igračima kao što su Brekalo i Vlašić. U napadu smo našli odličnog igrača kao što je Petković tako da smo Hrvatsku osvježili, a zadržali okosnicu onih najiskusnijih i najboljih kao što su, primjerice, Modrić, Perišić, Rakitić...

Na mlade se računa.

- Itekako. Tu su još, npr., i Kovačić, Livaković, Jedvaj... Sve su to dečki mlađi od 25 godina, a imali su važne role u Euro-kvalifikacijama. Njihova me kvaliteta i njihov stav drže u uvjerenju da će Hrvatska ostati na svjetskoj razini i nakon što takva imena kao što je Lulka Modrić jednog dana prestanu igrati.

Život mi se totalno promijenio

Druga reprezentacija svijeta susrela se sa nizom novih momenata.

- Za sve smo postali izazov, svatko protiv nas igra sa posebnim dodatnim motivom, svi protiv finalista Mundijala daju ono najbolje što imaju i puni su želje da se na nama dokažu. Na to smo odgovorili tim toliko bitni zajedništvom i... Onime što krasi sve pobjednike: uživanjem u natjecateljskom izazovu, u nadmetanju i nadigravanju protiv bilo koga i bilo gdje. Bilo je posrtaja no iz svakog smo se vraćali i izlazili najbolji kad je bilo najpotrebnije.

Finale SP donijelo je promjene i na osobnoj razini.

- Ma život mi se totalno promijenio. Postao sam poznat ama baš svakome u Hrvatskoj. Ali ja se, nadam se, nisam promijenio. Roditelji su me naučili poniznosti, napornom radu i poštivanju drugih. Tako sam živio prije finala SP-a, tako ću i nastaviti živjeti.

Zar mi ovo zaslužujemo?!

U životu po definiciji, čak i kad si u neslućenim visinama, ne može bez razočaranja.

- Imam jednu frustraciju. To je odnos države, Vlade i lokalnih uprava prema nogometu. A govorim o nogometnoj infrastrukturi. Zaista jest zabrinjavajuće da finalisti Svjetskog prvenstva nemaju nijedan dostojan stadion u svojoj zemlji pa niti u Zagrebu, glavnome gradu. A svi, igrači, navijači, mladost koja voli i trenira nogomet... Svi zaslužuju bolje uvjete. Kasnimo! Preteći će nas oni koji investiraju.

Ljeto 2020. i Europsko prvenstvo dočekuje se s optimizmom.

- Ako usporedite naše startne postave iz Rusije sa onom s kojom smo završili Euro-kvalifikacije vidjet ćete jako velike promjene. Nemamo više onoliko iskustva, ali ja mislim da smo u nekim segmentima čak i bolji! Pa ona pobjeda protiv Slovačke, 4-0 u Rijeci na kraju kvalifikacija... To je bila razina nogometa na razini mundijalskog. I pokazala je da ćemo svima biti problem, ne "samo" na Europskom prvenstvu ovog ljeta nego i u godinama koji dolaze.

Radost moje zemlje...

Skupina sa Češkom i Engleskom je sve samo ne lagana.

- Engleska je favorit skupine i jedan od favorita Eura. Southgate radi sjajan posao, puni su talenta i energije, klubovi su im fantastični u najjačim europskim natjecanjima. Uz njih tu su još Francuska i Španjolska, Italija i Nizozemska, Belgija i Portugal, Njemačka koja je uvijek u statusu favorita.

Hrvatska?

- Naš je cilj proći skupinu pa onda ponoviti onu čaroliju iz Rusije u nokaut-fazi. Možda nismo među glavnim favoritima, ali za to nas uopće nije briga. Hrvatska će na Europsko prvenstvo doći sa uvjerenjem da može - pobijediti svakoga! A isto vrijedi za još osam-devet reprezentacija. I zato vjerujem da nas čeka fantastičan Euro - rekao je Zlatko Dalić dodajući kako nema većeg posla od onog kad si izbornik svoje zemlje, a bez obzira na bogate ponude koje mu dolaze, dalje ide sa stavom kako je pokušati opet donijeti sreću i slavlje svojoj zemlji i svojem narodu nešto što se novcem ne može kvantificirati nego je: neprocjenjivo.