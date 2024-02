Dalić: Momčad mora biti obitelj. Bez toga nema niti rezultata

Predvodnici hrvatskog sporta i kreatori nekih od najvećih svjetskih uspjeha obilježili su 22. izdanje međunarodne konferencije "Kondicijska priprema sportaša", a na zanimljivim panelima Zlatko Dalić, Ratko Rudić, Marijan Kustić, Stipe Pletikosa, Damir Martin, Tin Srbić, Srećko Šuk, Lucijan Krce i brojni drugi raspravljali su o uspjesima hrvatskih sportaša i otkrili kako izgleda svakodnevica i naporan rad koji stoji iza ovih vrhunskih rezultata.

Izbornici Zlatko Dalić, Josip Sesar, Igor Arbutina i Boris Dvoršek na panelu Priprema ekipe za turnirsko natjecanje raspravljali su o najnovijim iskustvima u ovoj tematici i otkrili sve detalje o načinu rada svojih reprezentacija.

- Lijepo je sresti velike stručnjake, biti dio ove konferencije te govoriti o onome što je svima nama poznato. Ja sam također bio student na ovom fakultetu, ovdje sam postao viši nogometni trener i upijao znanja od divnih profesora - kazao je Dalić.

Izbornik Dalić se osvrnuo na velike uspjehe u ekipnim sportovima te važnost međusobnih dobrih odnosa.

- Oni Hrvatsku čine sportskom velesilom. Vaterpolo s europskim srebrom i svjetskim zlatom, nogomet koji u zadnjih šest godina čini čuda. Mislim da su u sportu općenito jako važni tim i zajedništvo. Bitno je da to bude jedna obitelj jer bez toga nema rezultata. Isto tako ovdje na KIF-u odgajaju jednu obitelj i uče ih dobrim stvarima. Mislim da sport može dati samo dobre ljude.

- Ovo je jako važna konferencija, zato što govorimo o temi koja je nama svima bitna, a to je edukacija trenera koji brinu o našim vrhunskim sportašima, ali i o našoj djeci i mladima. Ovom prilikom bi se zahvalila profesoru Jukiću, koji je bio od velike pomoći i pri samoj izradi zakona o sportu koji je bio jako izazovan. Tada smo morali odlučiti tko može trenirati naše mlade, na koji način i s kojim kvalifikacijama, a da cijeli sustav sporta normalno funkcionira - istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Rudić: Tucak i igrači zaslužni za medalje

O strategijama podrške razvoju sportske pripreme u ekipnim sportovima govorili su vodeći ljudi nacionalnih sportskih saveza Marijan Kustić, Damir Poljak, Perica Bukić, Frane Žanić i Nikola Rukavina, dok su oni zaduženi za struku u savezima, Stipe Pletikosa, Jasmin Repeša, Lidija Bojić, Ratko Rudić i Ivan Donald Marić govorili o dugoročnom razvoju igrača za nacionalnu reprezentaciju. Kondicijski treneri naših nacionalnih reprezentacija Luka Milanović, Pero Kuterovac i Dragan Luić predstavili su aktualnu temu Kondicijska pripremljenost igrača: inovativne paradigme treninga.

Legendarni vaterpolo trener Ratko Rudić osvrnuo se na vrhunski uspjeh naše vaterpolo reprezentacije.

- Mislim da su za europsko srebro i svjetsko zlato najviše zaslužni sami igrači koji su bili glavni akteri u cijeloj priči te izbornik Ivica Tucak koji je odradio fantastičan posao, ali i cijeli savez. Svi smo na neki način disali zajedno, nastojali smo pomoći u svakom dijelu u kojem smo mogli. Ostvariti takav rezultat u tako kratkom razdoblju mogu samo velike ekipe, veliki igrači, veliki treneri i veliki savezi. To je sve plod jednog rada koji traje već nekoliko godina. Sretni smo što imamo igrače koji danas imaju veliku međunarodnu reputaciju. Mislim da je to dobar početak i priprema za Olimpijske igre.

Tin Srbić o treneru Lucijanu Krceu

Damir Martin i Srećko Šuk, dvojica velikana hrvatskog veslanja i cjelokupnog sporta te Lucijan Krce i Tin Srbić, proslavljeni hrvatski gimnastičar i njegov trener, otkrili su sve o treningu snage i jakosti iz kuta trenera i sportaša, ali i važnosti međusobnih dobrih odnosa.

- Mislim da je jedna od bitnijih stvari da sportaš i trener imaju dobar i privatni i profesionalni odnos. Moj trener i ja imamo odličan odnos, koji je prije svega profesionalan, ali s godinama je postao i privatno dobar. Meni je to jako bitno. Bez njega ne bi bilo ni mene kao sportaša. Vjerujem da ne bih uspio doći do razine na kojoj sam sada bez tako dobrog trenera, a možda ni on ne bi bio toliko uspješan bez mene. Super smo se spojili i radimo zajedno već gotovo 18 godina, a nadam se da ćemo nastaviti još toliko - istaknuo je Tin Srbić.

Svi uzvanici na konferenciji

Hrvatska javnost upoznala je i Martina Buchheita, jednog od vodećih svjetskih sportskih znanstvenika s iskustvom vođenja sportske pripreme u velikim sportskim klubovima poput PSG, Lille i Lyon. Inovator i jedan od najutjecajnijih eksperata u svijetu vrhunskog sporta govorio je o temi HIIT trening u ekipnim sportovima. Na listi uglednih imena koja smo slušali bili su i Vanja Banković, vodeći svjetski ekspert u kondicijskoj pripremi u odbojci, Francesco Cuzzolin, vodeći međunarodni ekspert za sportsku pripremu u košarci s NBA i Euroleague iskustvom i trenutni direktor sportske pripreme u BC Olympia Milano, Marko Sukreški i Marko Matušinskij, eksperti sportske pripreme i inovatori te Bruno Damjan i Asim Bradić, uspješni kondicijski treneri i nositelji novih trendova u području funkcionalne lokomotorne dijagnostike.

Ovo 22. izdanje Kondicijske pripreme sportaša održalo se u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Udruge kondicijskih trenera Hrvatske, a u suradnji s Centrom za istraživanja i razvoj vrhunske sportske pripreme (HOO) i Veleposlanstvom Francuske u Hrvatskoj, koje je u sklopu promocije Olimpijskih igara u Parizu na konferenciju osiguralo dolazak svjetski priznatog stručnjaka Martina Buchheita.

Konferenciji su prisustvovali i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović, ambasador Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Fabien Fieschi, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Jurica Pavičić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić, glavni tajnik HOO Siniša Krajač, predsjednik SSGZ Vjekoslav Šafranić i glavna tajnica Suzana Šop, predsjednica Nacionalnog vijeća za sport Danira Nakić Bilić, dekan KIF-a Mario Baić, voditelj Centra za istraživanje i razvoj vrhunske sportske pripreme te profesor na KIF-u Igor Jukić i drugi.