Dalić mora kalkulirati, a kad je tako onda ni igra i rezultat nisu onakvi kakve svi očekujemo...

Svi bismo voljeli vidjeti najjači sastav s Modrićem, Perišićem, Brozovićem, Vlašićem, Brekalom... ali Dalić nema taj luksuz da na svaku utakmicu stavi one najbolje, mora širiti krug kandidata, rasporediti minutažu...

<p>Niste zadovoljni sastavom koji je <strong>Zlatko Dalić</strong> večeras izveo na ogled s Turcima? Niste zadovoljni velikim brojem olako primljenih golova? E pa naviknite se na "novo normalno", na činjenicu da izbornik mora kalkulirati. Nema sumnje da bi se idealnih 11 poigralo s ovom slabašnom Turskom, baš kao i nedavno sa Švicarcima, no Dalić mora misliti na opstanak u elitnoj skupini Lige nacija, mora pažljivo balansirati s minutažom zbog tri utakmice u svega tjedan dana, a mora obaviti i smjenu generacija. I zbog toga su u remiju 3-3 u Istanbulu šansu dobili brojni igrači iz drugog plana.</p><p>A kad još između svih tih "mora" ubacite još i podatke o čak 85 milijuna Turaka i bazu od oko 2.7 milijuna nogometaša, tome dodate i 250 travnatih terena samo na antalijskoj rivijeri, što je više nego ih ima cijela Hrvatska, dobit ćete poprilično vjernu sliku odnosa snaga na večerašnjoj utakmici. Jednadžba je jednostavna i jasna, što je šira baza, to je viša i piramida, masovnost rađa veći broj vrhunskih igrača, a Hrvatska nema ni uvjete ni masovnost, tako da nema ni veliki broj vrhunskih igrača. Ima ih, doduše, više u prosjeku od drugih jer smo talentirana nacija, ali ne toliko da bi bez onih najboljih izbjegli mučenje. Nekad malo manje, kao u Švicarskoj, nekad malo više, kao večeras u Istanbulu...</p><p>I zato je izbornik Dalić i krenuo u ovu sezonu natjecanja s praksom širenja baze, na prijateljskim utakmicama daje prilike mladim i neafirmiranim igračima, igračima koji se tek trebaju nametnuti i pokazati može li se na njih u budućnosti računati. Svi bi mi voljeli vidjeti najjači sastav s Modrićem, Perišićem, Brozovićem, Vlašićem, Brekalom... ali Dalić nema taj luksuz da na svaku utakmicu stavi one najbolje. I zato smo večeras gledali kombiniranu momčad koja se prvi put sastala na terenu. i vjerojatno više nikad ni nećemo gledati skupa Slugu, Juranovića, Pongračića, Bašića, Čolaka...</p><p>Ne treba biti posebno veliki nogometni znalac da bi zaključili gdje su glavni problemi. Uzmimo za primjer desni bok i novi izostanak Šime Vrsaljka, koga su s manje ili više uspjeha u zadnje vrijeme mijenjali Jedvaj, Bartolec, Uremović i Juranović. Prije nego li zaključite kako nijedan od spomenutih nije Vrsaljkova klasa, promislite koga je umjesto njih Dalić mogao pozvati.</p><p>Drugih rješenja jednostavno nema, a to nas vraća na priču o širini baze, o tome da izbornik Dalić ne može pronaći niti zamjenu, a kamo li startnog desnog beka, a niti jedan od četiri najveća hrvatska kluba ne nudi mu rješenje. Dinamov, Rijekin i Osijekov desni bok okupiraju stranci, Stojanović, Raspopović i Silva, dok se Hajduk krpa napadačem Marinom Jakolišem!?</p><p>Dalić je večeras sačuvao one najbolje za oglede sa Šveđanima i Portugalcima i dao priliku nekolicini novih igrača. Pa iako nam igra i rezultat protiv osrednje Turske nisu po guštu, vjerujemo Daliću da će proces selekcije odraditi pošteno i do kraja, najkasnije do početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i Eura. Zašto? Ako ni zbog kojeg drugog razloga, ono zbog toga što se u njegovom mandatu u hrvatsku reprezentaciju opet ulazi i izlazi "po redu".</p><p>Sjetimo se s koliko se žuči raspravljalo o svakom popisu kandidata prije Dalića, da ne govorimo o popisu putnika na velika natjecanja. Koga se sve guralo i koji su sve "klupski projekti" odlazili na europska i svjetska prvenstva bolje je i ne nabrajati. Ali, od kad popise sastavlja izbornik Dalić, polemika manje – više nema. Možda se netko ne bi složio s jednim ili dva imena, no kad gurnemo u stranu osobne simpatije i klupsku pripadnost, realno, doći ćemo do zaključka da Dalić za sada pošteno dijeli pozivnice i daje prilike onima koji to stvarno i zaslužuju. </p><p>Pred izbornikom je težak zadatak, a vremena je malo, stoga mu utakmice poput one protiv Švicarske i večerašnje protiv Turske i služe da isproba sve ono što Hrvatska ima. Nema puno, i upravo zbog toga ne smije preskočiti niti jedno jedino ime, niti jednoga igrača koji može pomoći. Vlašić, Brekalo, Pašalić, Livaković iskoristili su prilike i pokazali da se na njih i te kako može računati, nove prilike dobivaju Melnjak, Uremović, Budimir..., večeras i Sluga, Bašić, Juranović, Pongračić, Čolak... Nekome se može činiti da je Dalić široke ruke i da u reprezentaciju može ući svatko tko odigra par ozbiljnih utakmica, no drugačije niti ne može biti. Hrvatska ima malu bazu igrača i Dalić jednostavno nema pravo na pogrešku, nema luksuz propustiti isprobati iti jednog jednog potencijalnog reprezentativca.</p>