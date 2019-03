Dalić: Nismo uspjeli odmoriti Luku i Raketu, ali bodovi su tu

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na utakmicu s Azerbajdžanom.

- Zadovoljan sam, tri boda su najvažnija, a i poštedjeli smo Rebića i Brozovića. Teško je bilo, malo više muke nego što smo mislili, ali kada primiš onakav gol onda je teško probiti taj bunker. Ipak, zasluženo smo pobijedili - kazao je Dalić pa dodao:

- Danima smo planirali ovako postaviti igru, vjerujem svakom od igrača koje imam na raspolaganju.. Na krilima ove pobjede idemo u Mađarsku po nova tri boda - najavio je Zlatko Dalić.

Pohvalio je i Josipa Brekala koji je zaigrao na desnom boku, te debitanta Brunu Petkovića.

- Brekalo je bio inicijator puno akcija, a Petkoviću nije bilo lako, prvi put je tu, ali bio je dobar.

Najavio je utakmicu protiv Mađarske u nedjelju. Na njih se ide s najjačim adutima.

- Ante Rebić i Marcelo Brozović protiv Mađarske će biti spremni od prve minute. Raketu i Luku nismo uspjeli odmoriti, ali nema veze - završio je naš izbornik.

Na press konferenciju je Zlatko Dalić došao zadovoljan nakon teško izborene pobjede.

- Čestitam igračima na pobjedi i tri boda. Hvala navijačima što su bili uz nas. Mi smo s ovom utakmicom dobili par stvari. Tri boda, sačuvali smo Rebića i Brozovića. Dobili smo dobru atmosferu za Budimpeštu - rekao je Dalić i nastavio:

- Mislim da je gol koji smo primili sve okrenuo u drugom smjeru. Bili smo možda malo prespori. Sigurno da je ovo prva utakmica i malo toga nam fali. Neću govoriti o tome što je bilo loše. Strpljivo smo gradili šanse i došli do pobjede.

Igra Borne Barišića?

Imamo njega i Leovca i još neke mlađe igrače poput Bradarića iz Hajduka. Vidi se da Borni nedostaje utakmica s ovom momčadi. Barišić je bio dobar danas, mi tražimo rješenje za tu tu poziciju lijevog bočnog.

U nedjelju slijedi gostovanje kod Mađarske.

- Imat ćemo širi izbor igrača. Ognjen Vukojević je bio na utakmici u Slovačkoj. On će podnijeti izvještaj. Mi smo svjetski viceprvaci i idemo tamo kao favoriti. Možda ćemo morati malo promijeniti sistem igre. Mi se moramo postaviti kao favoriti - rekao je izbornik i dodao:

- U poluvremenu nije bilo povišenih tonova. Kod nas toga nema u svlačionici. Gol na kraju prvog poluvremena nas je spasio. Donio nam je mirniju situaciju. Pričali smo o tome što treba promijeniti, ali sve je bilo ležerno i mirno, kako treba biti.

Kako je zadovoljan s Brunom Petkovićem?

- Bruno je odigrao korektno. Treba mu vremena da se navikne na reprezentaciju i ovaj stile igre. Trebali smo gol, pa smo ga promijenili. Ušao je Rebić. Što se tiče desnog beka, to nije bio eksperiment. Mi smo bili prije mjesec i pol dana bili kod Brekala i on je znao da će to igrati. Kod nas nema eksperimenata. Zadovoljio je sve, bio je jedan od boljih na terenu po mojem mišljenju. Vidjet ćemo što je s Jedvajem i je li Brekalo rješenje za desni bok za Mađarsku. Meni je bio jako dobar, i u napadu i u obrani. Dvadeset godina ima Brekalo, malo je teško od njega očekivati da napravi sve. Ali kad smo mu rekli da će biti desni bek, on je rekao, ako treba, ja ću i braniti.