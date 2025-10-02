Obavijesti

Bivši hajdukovac opet je član 'vatrenih'. Izbornik Dalić pozvao ga nakon četiri godine

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice s Francuskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Svjetske brončane očekuju ispiti protiv Češke (9. listopada u Pragu) i Gibraltara (12. listopada u Varaždinu), a izbornik Dalić odlučio je popisu pozvanih igrača priključiti i Domagoja Bradarića.

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, aktivirao je pretpoziv prvotimcu Hellas Verone, Domagoju Bradariću, koji će se tako priključiti Vatrenima na okupljanju za predstojeće listopadske utakmice u okviru kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Utakmica četvrtfinala Europskog U21 prvesntva između Španjolske i Hrvatske
Utakmica četvrtfinala Europskog U21 prvesntva između Španjolske i Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bradarić je standardni prvotimac talijanskoga prvoligaša Verone za koju je ove sezone upisao šest nastupa i postigao gol na poziciji lijevog beka, a ovo mu je prvi poziv u reprezentaciju nakon duge četiri godine. Bio je član 'vatrenih' na Europskom prvenstvu 2021. godine, no nakon toga Dalić ga više nije zvao. Za reprezentaciju je odigrao četiri utakmice. Verona mu je četvrti klub u karijeri, bio je član Hajduka, Lillea i Salernitane. 

Reprezentacija će se okupiti 6. listopada u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Češku 8. listopada. Odmah nakon utakmice s Češkom, koja je zakazana za 9. listopada, Vatreni se vraćaju u Zagreb i odmah nastavljaju put za Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret s Gibraltarom.

Rovinj: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Rovinj: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Nakon listopadskih izazova, Dalićeve izabranike očekuju još dvije utakmice u studenome (Farski otoci, Crna Gora). U skupini L trenutačno vodi Hrvatska s 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski otoci i Crna Gora s po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove.

