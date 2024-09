Dalić nakon poraza: Nisam bio zadovoljan Pongračićem, a Igor Matanović je opravdao priliku

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Portugala 2-1 u 1. kolu Lige nacija, ali izbornik Zlatko Dalić nije previše nezadovoljan izdanjem naše reprezentacije u Lisabonu. U razgovoru za Novu TV iznio je dojmove nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:43 Luka Modrić na treningu hrvatske nogometne reprezentacije | Video: Ante Buškulić/24sata



Kako ste vidjeli utakmicu generalno?

- Loše smo ušli u utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu. Puno smo griješili u obrani, nismo izlazili na igrača u zoni šuta. Portugal je brz, okomit i vrlo opasan. Kod nas je puno upitnika, slažemo neku novu priču, nešto pokušavamo. Nije ovo bilo loše, žao mi je što nismo izjednačili. Bilo je bolje u drugom poluvremenu - započeo je Dalić.

Hoće li ovaj novi sustav biti dugoročno rješenje?

- Pa treba vremena, mi smo imali dva treninga. Osjetilo se to u prvom dijelu, bilo je malo sporih reakcija. To smo popravili u drugom dijelu, dobro je bilo, ali može to biti još kvalitetnije. Još uvijek nam fali dubine i okomitosti.

Zamjena već na poluvremenu? Ušao je Ćaleta Car, a izašao Pongračić.

- Bile su neke loše reakcije od Marina, dosta sporo i puno povlačenja natrag. Tri dana govorimo o tome da napadači ne smiju primiti loptu bez pritiska. To nije bilo kako sam očekivao, a s ulaskom Ćalete je to bolje izgledalo - smatra izbornik.

Matanović?

- Na treningu se pokazao, pet puta je napao loptu, skočio, šutirao i skoro zabio gol. On je budućnost, opravdao je priliku koju je dobio.

Za tri dana je Poljska na Opus Areni? Hoćemo li igrati u ovom sistemu ili se vraćamo na standardnih 4-3-3?

- Pa vidjet ćemo, bitan je rezutat u Ligi nacija, a nemamo vremena puno raditi. U Osijeku moramo što bolje odigrati, a igrači koji su ušli pokazali su kvalitetu i na njih se može računati. Imamo dobre igrače koji dolaze, treba ih forsirati i dati im šansu. Zadnjih pola sata smo pokazali da imamo moć, kvalitetu i da možemo igrati sa svakim - zaključio je hrvatski izbornik.

Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija | Foto: Joao Rico/PIXSELL

Hrvatska u 2. kolu igra protiv Poljske na Opus Areni u nedjelju od 20.45. Poljaci su u 1. kolu pobijedili Škotsku u gostima 3-2.