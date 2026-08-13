Dalić ne isključuje povratak u 'vatrene': 'Zašto ne? Ovo nije zbogom, nego samo doviđenja'

Zlatko Dalić u četvrtak je i službeno preuzeo dužnost izbornika reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata i vratio se u zemlju u kojoj je bilježio uspjehe na klupskom planu. U iduće četiri godine trebao bi zaraditi oko 20 milijuna eura, čime postaje uvjerljivo najbolje plaćen hrvatski trener u povijesti nogometa.

Je li vam veći pritisak sad ili na klupi Hrvatske, upitao ga je novinar RTL-a Marko Vargek u Dubaiju.

- Hrvatska se ne može mjeriti ni sa čime. Nakon isteka ugovora bilo mi je teško, ali odlučio sam se na novi izazov. Ne mogu bez posla i ovo mi je bilo najprihvatljivije. Govorim o projektu koji su mi ponudili, samostalnost u radu i ugovor od četiri godine. Pred nama je izazov i Svjetsko prvenstvo - rekao je Dalić i govorio o ponudama:

- Bilo je ponuda, dosta reprezentacija i poziva, bio sam vezan uz reprezentaciju, nisam više za posao u klubu, ispao sam iz toga ritma, ovo je puno ljepše. Izabrao sam Emirate. Bit će teško, velika su očekivanja, znaju što je Hrvatska napravila, ali bit ćemo vrijedni i radišni. Veselim se i jedva čekam da počnemo.

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Dosta ga je ljudi i kritiziralo u Hrvatskoj.

- Ne gledam ta razmišljanja, to mi je motiv. Znam što mi je koncentracija, napraviti dobar rezultat ovdje, to očekujem. Zato sam došao ovdje. Trebat će vremena, puno rada i truda. Siguran sam da ćemo napraviti dobre stvari. Pogotovo je to dobro za hrvatski narod kad dobijemo ovakvu reprezentaciju u ruke

Kako gleda na napetu geopolitičku situaciju na Bliskom istoku?

- Razmišljao sam i o tome, ali nije mi to bilo bitno. Nadam se da će se tu smiriti, grad živi lijepo kao i prije.

Tko dolazi s njim u Emirate?

- Bit će veći dio stožera koji su bili u hrvatskoj reprezentaciji; Ćorluka, Luka Milanović, Subašić. Ne mogu ih sad odmah dovesti sve. Bišćan je uzeo U-23 vrstu, Branko Ivanković će kao direktor reprezentacija donijeti iskustvo.

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Govorio je o pritiscima na obitelj prije odlaska s pozicije izbornika "vatrenih".

- Što više vrijeme ide, sve sam sigurniji da sam napravio dobru odluku i otišao u pravo vrijeme. Nekad ljudi koji nešto vode moraju donijeti odluku. Siguran sam da je odluka bila dobra, ali teška. Zahtijevala je puno promišljanja, ali vrijeme je da Hrvatska ide svojim putem. Nije bilo lako, bilo je puno pritiska. Mogao sam ga izdržati, ali bilo je dobro vrijeme i dobro sam odlučio - jasan je Dalić.

Kako vidi novu eru sa Slavenom Bilićem?

- Hrvatska ima dobru reprezentaciju i sjajnu budućnost, Slaven će napraviti prave stvari. Ima iskustvo, želim mu svu sreću. Ne bismo mu trebali stavljati teret prošlosti. On radi pravu priču i treba mu vremena. Uvjeren sam da će napraviti dobar rezultat i to mu od srca želim.

Foto: ANTONIO BAT/EPA

Kakvu će reprezentaciju graditi u UAE-u?

- Bit će tim, zajedništvo, borba za ovu državu i narod. To će biti najvažnije. Bez tima nema ništa, tako je bilo i u Hrvatskoj. Kvaliteta, rad i organizacija posla bila je jako važna, što smo radili u Hrvatskoj to ćemo i ovdje. I napravit će oni dobre rezultate, u to ne sumnjam. Bilo je lijepih devet godina, ali to je prošlost. Ne može se ništa mjeriti s Hrvatskom, ali vrijeme je da krenem dalje - kazao je Dalić pa zagonetno i uz osmijeh poručio:

- Nisam rekao zbogom, nego samo doviđenja.

Dakle, ne isključujete mogućnost povratka, upitao ga je novinar RTL-a.

- Jednog dana možda, zašto ne?

Hrvati će u Emiratima graditi novu priču.

- Ako Bog da, bit će nas ovdje još više. I to je moj cilj, dali su nam veliko povjerenje i moramo ga opravdati ponašanjem i odnosom i napraviti pravu priču od hrvatskih trenera ovdje - zaključio je Dalić.