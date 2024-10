Izbornik utučen nakon pobjede: Ne smijemo dopustiti da uđu u peterac u zadnjim sekundama!

Hrvatska se provukla, izvukla, pobijedila je Škotsku 2-1 u Zagrebu i zakoračila prema četvrtfinalu Lige nacija. Bez velike igre, bez dominacije kakvu su navijači očekivali, uz preokret golovima Matanovića i Kramarića i umalo šok za 21.702 gledatelja kad se u 94. minuti lopta zakoprcala u Livakovićevu mrežu. Nasreću, VAR suci prepoznali su zaleđe Škota...

Pokretanje videa... 00:43 Hrvatska - Škotska 2-1: Kakva drama! VAR spasio 'vatrene' u posljednjim sekundama | Video: 24sata/Video

- Nisam presretan kako smo izgledali, nije bilo najbolje, ali tri boda su najvažnija - počeo je Zlatko Dalić.

Čime konkretno niste zadovoljni?

- Imali smo puno grešaka, dosta situacija smo si napravili, gol si skuhali, nismo bili konkretni, agresivni, djelovali smo zakočeno, uplašeno, to nije bila Hrvatska kakva treba biti, agresivna, kompaktna. Trkački smo bili dosta dobri, ali nije bilo tehnički dobro.

Jeste li zadovoljni Baturinom?

- Ušao je i napravio višak dosta puta, napravio je nekoliko jako dobrih stvari, pokazao je kvalitetu, talent.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Modrić se 'ubijao' od trčanja...

- Cijela ekipa nije bila na nivou kao četiri dana na treninzima, nismo išli u dubinu, osvajali prostor, sporo smo okretali stranu, nismo bili kvalitetni na centaršutu, ali nećemo samo o lošem. Dobili smo utakmicu, no mora igra biti bolja.

Koje su korekcije potrebne za Poljsku?

- Imamo dva dana, to mora biti puno bolje. Dvije utakmice u rujnu bile su bolje i moramo se vratit na taj trag.

Kako ste se osjećali u 95. minuti? Jesu li vam kroz glavu prošli Albanija i Italija?

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- U zadnjim minutama se bespotrebno uvučemo u šesnesterac. Ne napadnemo visoko, ne mogu shvatiti da u zadnjim sekundama dođu u peterac. Moraš visoko napadati, moraš čuvati loptu, nitko im nije rekao niti tražio da se povuku, to je stihija. Dogodilo se protiv Albanije i Italije, sad je VAR spasio, ali u završnici moramo visoko napadati, a ne povući se u šesnaesterac.

Kako ste zadovoljni Pašalićem? Zamijenili ste ga u poluvremenu.

- Nije bio ništa lošiji od drugih. Korektno je odigrao, ali bili smo spori, tromi, tražili rješenje, a on je imao karton i bilo je nezgodno, škakljivo čuvati McTominaya, zato sam ga zamijenio.

Matanović je zabio prvi gol.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Dobar gol, u pravo vrijeme. Ma kamo tonemo?! Imamo šest bodova, a mi tonemo - nasmijao se Dalić.

Perišić je bio desni bek, želite li to od njega?

- Korektno je to bilo, igrao je nekad tu poziciju, njemu je svejedno lijeva i desna, ovo mu nije strano, odlučili smo se za njega zbog centaršuta, ulaska. Prihvatljivo je odigrao, kod oba gola je sudjelovao, ali može puno bolje. No, on je pokazatelj da za reprezentaciju igraš što god treba.

Vraća li se Kovačić za Poljsku?

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Sad ću razgovarati s njim. Nedostajao je Kovačić, u toj formaciji je bio sjajan. Malo sam negativan jer četiri treninga su bila sjajna, bio sam veliki optimist, i dalje sam, ali mi je krivo da nije bilo kao na treninzima, zato sam razočaran igrom. A ne smijem biti, Škotska je dobra, dobro se otvara, Robertson i McTominay su jako dobri igrači i bilo je lošije nego što sam htio.

Jesmo li nakon tri kola mogli i trebali više?

- Realno smo tamo gdje smo trebali biti, ganjamo prva dva mjesta. Osnovni je cilj ostati u elitnoj skupini i status nostelja u ždrijebu - zaključio je Dalić, a Steve Clarke je naglasio:

- Veliko razočaranje, zaslužili smo remi, VAR nam je uzeo bod, ali igrali smo jako dobro, hrabro.