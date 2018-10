Dalić: Daleko je ovo od prave Hrvatske. Puno je još posla...

Hrvatska je pred praznom Rujevicom remizirala s Engleskom 0-0 u drugom kolu Lige nacija, a unatoč izjednačenom rezultatu, tijek utakmice protekao je promašenim engleskim zicerima pa su Vatreni još i dobro prošli.

Izbornik Zlatko Dalić zadržao se nakon susreta u razgovoru s engleskim izbornikom Garethom Southgateom, a potom je naglasio:

- Najprije čestitam mladoj reprezentaciji, a mi smo se vratili nakon teškog poraza, to je bilo važno, pokazati da možemo biti bolji. Nije bilo loše, prema naprijed je malo nedostajalo konkretnosti, ali bili smo čvršći i odgovorniji nego prošli put.

Igralo se u nenogometnim uvjetima, bez navijača.

- Teško je u takvom ambijentu, ali daleko je to od prave Hrvatske, puno je rada i posla pred nama, puno utakmica. Ja sam zadovoljan, pogotovo našom organizacijom igre, našim blokom, što nije bilo dobro protiv Španjolske. Nije lako igrati takvu utakmicu, bilo je otužno, nadam se da je to bilo zadnji put i da će protiv Španjolske biti pun Maksimir, 30.000 ljudi u nogometnom ambijentu - rekao je Zlatko Dalić u nastavio u jednom dahu:

- Nogomet se igra zbog publike, ali mi nismo mogli izbjeći nikako ovu kaznu. Žao mi je da druga i četvrta momčad svijeta igraju bet publike. Ne znam kome to je dobro, pogotovo što je to novo natjecanje, Liga nacija. Moglo se to drugačije, ali nije to moj posao, ne mogu u to ulaziti. Drago mi je da smo to odradili. Ovakva utakmica zaslužuje pun stadion i puno veći nego što je Rujevica, i pravi ambijent. ali što je tu je.

Potom je analizirao igrače. Rebić u špici?

- Rebić ima silinu, agresivnost i brzinu. Vidjet ćemo kad dođu mlađi igrači za tu poziciju, ali on jako dobro može to igrati. Nije nam svojstveno da nismo dali gol dvije utakmice, ali moramo se riješiti pitanja Mandžukić, gotovo je, nema ga s nama, donio je takvu odluku, moramo to poštovati i tražiti rješenja. Rebić je dobro odigrao, nije u pravoj formi, odigrao je samo nekoliko utakmica i fali mu minuta i snage. Ali je pokazao da može biti na toj poziciji, kao i Kramarić. Ja sam rekao da ćemo na toj poziciji tražiti rješenja u mladoj reprezentaciji, tu su Brekalo i Vlašić koji mogu na bok, to je dobro rješenje.

Modrić još nije u pravoj formi. Kovačić je bio ispred Badelja jer ima više utakmica za klub i bio je dobar. Jedvaj je sjajno odigrao, puno bolje nego ranije, fazu obrane je odradio, ima kvalitetu, a znam da mu to nije prava pozicija, ali desnog beka igra i u Bayeru. Pivarić je bio dobar protiv opasnog Sterlinga, dobro se nosio. Livaković je sjajno odradio svoj posao, spasio je dva-tri sigurna gola! Falio nam je gol, a nekad smo imali i sreće, pa je remi realan - dodao je Zlatko Dalić.

Tko će igrati protiv Jordana?

- Dat ćemo šansu mlađima, Modrić, Perišić i Rakitić dobit će slobodno, treba im odmor.