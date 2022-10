Dalić objavljuje širi popis za SP: Evo što kaže o stanju Brozovića

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak će objaviti širi popis nogometaša koji će putovati u Katar na Svjetsko prvenstvo. Samo dan uoči objave popisa otpao je treći golman Lovre Kalinić pa će izbornik "u zadnji tren" morati izabrati alternativu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dalić je dan uoči objave popisa dao intervju za HRT. Prvo se dotaknuo HNL-a.

- Mislim da opet imamo jedno dobro, zanimljivo prvenstvo. Neke stvari nitko nije očekivao, da će Rijeka i Gorica biti na dnu, ali dugo je prvenstvo i Dinamo je pokazao dominaciju, ali ovim porazom postaje zanimljivije. Gledatelji mogu uživati.

Sutra ćete objaviti popis, ima li iznenađenja?

- Nema nikakve potrebe za nekim iznenađenjima, sve se više manje zna. Moj stožer i ja jako puno u zadnje vrijeme analiziramo i sigurno ćemo donijeti najbolju odluku za hrvatsku reprezentaciju. Mi nemamo nikakvih dilema, ali sačekajmo sutra taj popis na kojem će biti 35 imena. S toga popisa 9.11. ćemo se odlučiti za 26 imena, dakle ima vremena. Nadam se samo da neće biti ozljeda, a na nama je da odaberemo najbolje. Analiziramo sve, neće tu biti nikakve greške, nadam se da će na SP ići najbolji.

Foto: ANTONIO BRONIC

Kada se očekuje povratak Marcela Brozovića na teren?

- On je dobro, jučer je preskočio utakmicu, ali on je u treningu i za iduću utakmicu u Ligi prvaka je spreman. On je igrač o kojem puno ovisimo, koji nam treba, imao je tu ozljedu koja je bila zahtjevnija, duže vremena je pauzirao, nije ni on žurio, nadam se da će do SP-a odigrati jednu ili dvije utakmice - dodao je izbornik.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uskoro više neće biti niti Luke Modrića.

- Luka će jednog dana sigurno otići, ali igra u jako dobroj formi svih ovih godina. Uvjeren sam da mu neće biti zadnje natjecanje za hrvatsku reprezentaciju, ali on će sam donijeti odluku što i kako dalje. Nadam se da neće donijeti takvu odluku, pogotovo zbog mlađih igrača koji od njega mogu učiti. Očekujem Luku i dalje u reprezentaciji, ali odluka je na njemu - zaključio je Dalić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru održat će se u ponedjeljak 14. studenog, a u srijedu dva dana kasnije igramo sa Saudijskom Arabijom u 18 sati. Bit će to generalna proba za Mundijal.

Najčitaniji članci