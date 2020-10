Dalić otkrio: Od novih igrača mi je najviše pokazao Uremović...

Pašalić ne igra kao u klubu, ali treba reprezentaciji i bit će pravi. Vida nije u formi, očekujem ga puno boljeg u studenom. Volio bih vidjeti Pongračića u reprezentaciji ako se oporavi, a Kovačić je jučer pokazao da može

<p>Izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> i dan nakon poraza od Francuza vrtio je isti film:</p><p>- Igrali smo jako dobro, nismo zaslužili poraz, mi stvaramo novu reprezentaciju i nosili smo se sa svjetskim prvacima...</p><p>OK, i Liga nacija i pogotovo prijateljske utakmice i služe za isprobavanje novih varijanti, sustava igre, igrača... I premda nerado govori o imenima, gostujući u studiju RTL-a izbornik je naglasio:</p><p>- Od svih novih igrača koje sam želio isprobati, <strong>Filip Uremović</strong> je pokazao najviše.</p><p>Tako je izbornik jasno poručio tko je u startnoj prednosti uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru i pogotovo Eura idućega ljeta. Jer tko zna kad ćemo dočekati pravog Šimu Vrsaljka, a <strong>Tin Jedvaj</strong> nezaliječen je i ispao je iz svih kombinacija i u klubu, pa posljedično i u reprezentaciji.</p><p>Zadovoljio ga je i <strong>Domagoj Bradarić</strong>:</p><p>- On može igrati i krilo i beka i svakako je naša budućnost - kaže izbornik.</p><p>A <strong>Mario Pašalić</strong>? Novinari i navijači vidjeli su ga u prvom poluvremenu protiv Francuza na desnom krilu, Dalić i dalje tvrdi da mu je namijenio ulogu desnog veznog, ali u svakom slučaju to nije pozicija koju igra u klubu.</p><p>- On je bio vezni igrač, deset metara lijevo ili desno nema tu neku ulogu. Iza njega je sjajna sezona u Atalanti. On treba reprezentaciji, ne igra kao u klubu, ali bit će bolji.</p><p>A obrana? U zadnjih pet utakmica Hrvatska je primila 12 golova.</p><p>- Primamo puno golova i to moramo popraviti. <strong>Vida</strong> nije u formi, očekujem ga puno boljeg u studenom. Ali isto tako je činjenica da mi igramo sa svjetskim i europskim prvacima i pritom stvaramo novu reprezentaciju. To više nije momčad sa Svjetskog prvenstva.</p><p>Svim igračima koji se žele ugurati na popis za Euro zadnja su šansa tri utakmice u studenom: prijateljska s Turskom i Liga nacija protiv Švedske i Portugala.</p><p>- U ožujku krećemo najozbiljnije. Nismo ni sad neozbiljni, ali u ožujku želim imati jasnu sliku.</p><p>Koliko je spreman <strong>Bruno Petković</strong>?</p><p>- On je igrač za najveće klubove i trebamo ga kakav je bio u kvalifikacijama za Euro, to želim od njega, želim ga potaknuti da bude bolji. On nam jako puno znači i bit će bolji. Ipak mi sad nismo imali Rebića, Vrsaljka, Brozovića, Kramarić i Petković nisu bili posve spremni, Rakitić se nedavno oprostio... - nabrajao je Dalić za RTL.</p><p>Gostujući, pak, u studiju Nove TV osvrnuo se i na potencijalno pojačanje u obrani:</p><p>- Volio bih vidjeti Pongračića, jako me zanima i čekam da se oporavi i priključi nam se u reprezentaciji.</p><p>Mladi branič Wolfsburga dobio je poziv, ali je zbog bolesti morao otkazati nastup.</p><p><strong>Luka Modrić</strong> i dalje je motor momčadi.</p><p>- Prava je stvar da ga u rujnu nismo zvali, zato smo ga dobili pravog i Real i mi. On želi igrati svaku utakmici i biti najbolji u svakoj, zato i jest najbolji. Probat ćemo u dogovoru s Realom i njim ne opteretiti ga, da dobijemo najviše od njega.</p><p>A u srijedu je napokon jako dobro odigrao <strong>Mateo Kovačić</strong>. Da dan kad je postao otac...</p><p>- Kova je bio kakav želimo da uvijek bude u reprezentaciji, takvog bih ga htio uvijek. Dobit će puno povjerenje, on to može i volio bih da tako nastavi. Nema Rakitića, a Mateo je pokazao da može - rekao je Dalić i zaključio:</p><p>- Ja sam optimist, zadovoljan sam i opet ćemo stvoriti jaku i moćnu Hrvatsku.</p>