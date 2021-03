U trećoj minuti imali smo zicer i ne zabijemo. Prije nas je sve išlo, sad nas ne ide. Da se tad otvorilo, bilo bi drugačije, ali tako je to, malo sunce, malo kiša, počeo je Zlatko Dalić na konferenciji za medije nakon pobjede nad Maltom 3-0.

Na pitanje je li vidio da je Juranović igrao rukom, rekao je:

- Ruku nisam vidio, nemam pojma. Pitao sam ga je li bilo zaleđe, kaže "li-la", pa daj onda sviraj kad je "li-la"! Nismo bili u sitaciji kao da je s druge strane Francuska ili Brazil, to je činjenica i tako su se osjećali.

Stiglo je i pitanje je li osjećao pritisak uoči utakmice.

- Ne čitam, ne pratim, ne gledam, priče nisam pratio. Ja sam stvorio pritisak sam sebi, nije to to što hoću od hrvatske reprezentacije. Neću ja biti uz aut liniju i galamiti "bliže, dalje", što bih trebao, tako glumiti klauna?! Mi smo sve pripremili, ali ne ide nas. Imali smo u ponedjeljak sastanak, po mom mišljenju jedan od boljih. Što smo razgovarali? Otkrit ćemo, ima vremena.

Skupina se pokazala jako teškom i izjednačenom.

- Kiksat će svi. Slovenci su 'poginuli' protiv nas, mi smo target svima, svi su napaljeni na nas, to je normalno. Pa 120 km su pretrčali protiv nas i sad gube i drugu utakmicu.

Kako ste zadovoljni pričuvama koje su počele utakmicu, nekim novim igračima?

- Očekivao sam više od njih, ipak je to Malta, ne mogu oni tu biti u strahu i slati lopte unatrag. Shvaćam da se mora dobiti, ali moraju dati više, tu se lovi hrvatska reprezentacija, zašto lopta ide natrag, pa idi naprijed, zabij se! Osim Kovačića, nitko nije išao jedan na jednoga, a kako ćeš drugačije probiti beton?! Mi smo u grču i strahu. Ali išao sam s najsvježijim igračima jer Lovren, Perišić, Modrić, Brozović, Vrsaljko... igrali su skoro svi dvaput po 90 minuta u tri dana, ne mogu ih opet staviti. Ali dečki koji su počeli trebali su bolje - otvoreno je govorio Dalić pa nastavio:

- To vrijedi za sve u prvom poluvremenu prema naprijed, morali su više, napraviti razliku, doći do udarca na gol. Da je Vlašić u drugoj minuti zabio, bilo bi lakše, opustili bi se, ali nije...

Onda je otkrio dio sastanka:

- Dan prije utakmice rekao sam im da mi nismo ekipa! Ne još. Ono što smo radili prije SP-a u Rusiji, postali smo ekipa, tim, sad nismo i to nam se vraća. Nismo kompaktni. To je bio bit mog sastanka. Nema "svi za Hrvatsku, ali ja gledam svoju promociju", nije to to. Ja imam respekta prema Luki, Vidi, Lovrenu, Kovi, Badelju..., tako moraju svi. Mladi su igrači talentirani, moćni, ali moraju biti dio ekipe, imati respekt prema svima nama. Ne kažem da su svjesni da to rade, ali nisu unutra. I zato treba vremena i selekcija.

Tko je proširio kadar za Euro?

- Prije svega želim da se mlada reprezentacija plasira na Euro, navijam za njih, iako tamo ima igrača koji nam mogu pomoći. Da pojačaju konkurenciju i razdrmaju neke stvari...