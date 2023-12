Dalić: Ovo je najteža skupina, a protiv Italije bi mogla pasti odluka. Znamo što je prvi korak

Zlatko Dalić nije bio osobito zadovoljan nakon ždrijeba Europskog prvenstva, ali je svjestan snage "vatrenih" i vesele ga spektakularni sudari protiv Španjolaca i Talijana u grupnoj fazi Eura. Tu je i jedna nepoznanica, Albanija.

- Najteža grupa. Igramo protiv aktualnog prvaka Europe, protiv aktualnog osvajača Lige nacija i mi kao treći na svijetu, po tome je ovo najteža grupa. Bit će zahtjevno i teško, i Albanija je igrala dobro u kvalifikacijama - kazao je izbornik za HTV i nastavio:

- Prva utakmica protiv Španjolske u Berlinu bit će spektakl. Težak ždrijeb, teški protivnici. Talijani imaju kvalitetu i vrlo dobru momčad. Albance moramo vrlo dobro proučiti, po svemu bi treća mogla odlučivati protiv Italije. Nadam se da ćemo se dobro spremiti i biti zdravi, to je najvažnije. Znamo što je prvi korak, proći grupnu fazu.

Hrvatska će sve tri utakmice igrati na sjeveru Njemačke.

- Imamo tri grada, Berlin, Leipzig i Hamburg, ovdje na sjeveru, moramo riješiti i kamp. Gdje god igrali, bit će velika podrška navijača. Imat ćemo jako, jako dobre uvjete.

Dalić je unatoč svemu optimist.

- Nadam se da ćemo to uspjeti apsolvirati kao i dosad. Teško, vrlo, vrlo neizvjesno. Bit će velika borba. Bit će spektakl sve tri utakmice, ne smijemo podcijeniti Albaniju. Nezgodno, teško, borbeno će biti, ali na to smo naučili. Idemo se polako spremati, šest mjeseci je pred nama. Nadam se da mi to možemo riješiti - zaključio je.

Kustić: Možemo napraviti pravi rezultat

- Sigurno smo ušli u najjaču skupinu gledajući poimence, imamo aktualnog europskog prvaka, osvajača Lige nacija i trećeg na svijetu. Bit će zanimljivo, prva utakmica u Berlinu, bit će puno naših navijača sa Španjolskom. Vjerujem u izbornika i u naše igrače. Ako budemo svi na nivou i pravi, vjerujem da možemo napraviti pravi rezultat - kazao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

