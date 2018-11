Zlatko Dalić: Protiv Engleza na Wembleyu igramo i za Vukovar

Nevjerojatna završnica na Maksimiru! Hrvatska je golom Tina Jedvaja u 93. minuti došla do bitne pobjede protiv Španjolske (3-2) u Ligi nacija. Vatreni će u nedjelju u 15 sati gostovati na Wembleyu protiv Engleske u zadnjem kolu i loviti pobjedu za prvo mjesto i prolazak skupine. Utakmica pada na 18. studenoga, dan pada Vukovara u srbočetničkoj agresiji.

- Prvo čestitam igračima i svima koji su bili na stadionu, nagradilo nas je na terenu. Bila je to sjajna utakmica. Rezultat se okretao ovako i onako. Stajali smo dobro, i poštovali raspored i to nas je nagradilo. I tog bloka smo se otvarali i stvorili šanse. Na kraju je to sve bilo prekrasno. Sad idemo na Englesku. Utakmica je već u nedjelju, no imat ćemo taj motiv za tri boda i za Vukovar. Tada je dan sjećanja na Vukovar, nećemo moći prisustvovati, ali bit ćemo u mislima s njima - rekao je Dalić i nastavio:

- Nagradilo nas je, i Jedvaja i sve nas. Nitko od nas nije bio u fazi obrane tijekom zadnjeg napada i onda zabijemo gol. To pokazuje koliko dečki žele pobjedu i žive za sve ovo - kaže Dalić, koji je posljednjih pola sata ubacio Nikoli Vlašića i Josipa Brekala.

- Vlašić i Brekalo su zaslužili šansu. Trebali su nam mladi igrači i nova energija. Oni su ti koji nose novu snagu i energiju, ali moraju dati sve od sebe kako bi se izborili za minute. Svoju klasu su pokazali u klubovima i mladoj reprezentaciji. Idemo na Wembley uživati u nogometu. Najvažnija su nam tri boda kako bi mogli biti nositelji u kvalifikacijama za Euro.. Idemo probati dobiti Engleze - rekao je Dalić i dodao zaključio:

- Rekao sam da ćemo biti najbolji kada krenu kvalifikacije za Euro u ožujku. Mi smo pokazali zajedništvo i obitelj, veseli me što su Mandžo, Suba i Čarli to sve doživjeli s nama. Uživamo svi, ta sinergija navijača i igrača je nešto nevjerojatno.

Hrvatsku očekuje u nedjelju utakmica protiv Engleske koja je jako bitna.

Ukoliko izgubimo i odigramo neriješeno to znači da ćemo biti posljednji u skupini i da ćemo izgubiti status nositelja u kvalifikacijama za Euro. No zato pobjeda nosi sve. Nosi status nositelja i plasman na završni turnir Lige nacija.