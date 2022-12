Dalić: Ponos, hrabrost, vjera. I Hrvat uvijek uspije! Branitelji, uživajte. Ovo je i za vas...

Zlatko Dalić često je na meti kritika, ali sad se i sa sigurnošću može ustvrditi da je on najbolji hrvatski izbornik. Iako je po brojkama on to bio i prije ovog fenomenalnog podviga.

- Ma ovo je pobjeda baš za hrvatski narod. Svaka čast dečkima, sjajna utakmica od prve do zadnje minute. Izbacimo najvećeg favorita... ovo je Hrvatska. Ponos, hrabrost, vjera. I Hrvat uvijek uspije - prve su reakcije izbornika nakon prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva.

- Ovo nije naš kraj. Idemo dalje - ustvrdio je Dalić.

Modrić, Juranović, Pašalić, Oršić, Petković, Livaković... Ma svi su dali svoj obol u novoj senzaciji 'vatrenih'. A Dalić je nakon utakmice posebno nahvalio i ove koji nisu zaigrali u Katru.

- Svi su dali svoj maksimum. Hvala onima koji su na klupi, ne ulaze, a žive za Hrvatsku. Ovo je za hrvatski narod, nek uživa svaki Hrvat u cijelom svijetu. Možemo puno toga napraviti, to smo pokazali. Uživajte, hrvatski branitelji, uživajte, ovo je i za vas. Moji igrači? Oni nisu normalni!

