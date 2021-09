Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić svratio je do Rovinja, gdje se ovaj vikend održava Weekend Media Festival. Nekoliko dana nakon objave novog popisa za utakmice protiv Cipra i Slovačke 8. i 11. listopada u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo izbornik je u razgovoru za Večernji list govorio o aktualnim temama.

- Odlučio sam da me ništa neće pokolebati i da ću nastaviti put dalje s reprezentacijom, pokušati otići na Svjetsko prvenstvo. Ali naravno da i ja moram neke stvari promijeniti i drugačije se postaviti jer uvijek je bitno da čovjek ispravi svoje greške, da na njima uči i ide dalje. Tako sam ja to shvatio. Idemo dalje, nadam se da smo na dobrom putu - rekao je Dalić.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pobijedila Sloveniju

Ponovio je da je on odgovoran za ispadanje u osmini finala Eura.

- Moram preuzeti odgovornost, znam to jako dobro. Kad pogledamo cijelo društvo i cijeli segment, nama fali toga, uvijek prebacujemo na nekoga drugoga, uvijek je netko drugi kriv. Ne, ja sam kriv i odgovoran. Idemo dalje, pokušati to popraviti. Mislim da je to bolje i najpoštenije

Velike je rošade napravio nakon Eura, u kadar su upali Ivica Ivušić, Ivo Grbić, Josip Juranović, Borna Sosa, Josip Stanišić, Luka Ivanušec, Kristijan Jakić, Marko Livaja. S druge strane, nema Lovre Kalinića, Duje Ćaleta-Cara, Šime Vrsaljka, Milana Badelja, Antonija Čolaka, Ante Rebića, Brune Petkovića...

- Ne rotiram ja ništa puno, igrači dolaze kako su zaslužili. Sad smo malo promijenili kriterije, idemo samo s onima koji su aktivni i koji igraju u klubu, koji su u formi i ritmu. Jer tri utakmice u sedam dana ne može igrati igrač koji nije u klubu u pravoj formi i ritmu, to je najvažnije. Tri utakmice u sedam dana ne može biti ista momčad, moramo promijeniti, osvježiti, odmoriti. Zato se vama čini da su rotacije velike. Nisu one velike, one su neminovnost. Kad pogledate analizu, svaka reprezentacija promijenila je po 20 igrača u prošlom ciklusu - rekao je Dalić i dodao:

- To je smjena generacija koja ne ide preko noći, nego postupno, polako. Onda se netko u tome nađe, netko izgubi poziciju, to je neminovnost. Smjena generacija mora doći, ali ne smije patiti rezultat.

Prati i Hajduk, koji se pojačao jednim bivšim (Danijel Subašić) i jednim povremenim reprezentativcem (Dario Melnjak).

- Hajduk je napravio dobar posao s tom dvojicom igrača. Drago mi je da se Suba vratio, da se još nije oprostio od nogometne karijere. Sigurno je zavrijedio dres Hajduka, nadam se da će biti u formi i da je to dobar potez njega i kluba. Ta me činjenica veseli. On je bio bez kluba neko vrijeme, mislim da se osjeća spremnim i sposobnim još igrati.

Reprezentaciji će se u listopadu, ne bude li ozljeda, priključiti i kapetan Modrić.

- Luka mi je velika pomoć, velika podrška. Napravili smo sjajne stvari zajedno. On fali reprezentaciji, to je sigurno. Bit će nam veliko pojačanje kad se vrati u listopadu. Vođa, kapetan reprezentacije koji igra jako dobro u 37. godini. To dokazuje s Realom, dali su mu novi ugovor. On je primjer igrača i profesionalca koji daje sve od sebe u svakom trenutku. Veseli me njegov povratak u reprezentaciju.

Jesmo li spremni za razdoblje bez Luke?

- Moramo biti spremni. Ne možemo očekivati da Luka bude cijeli život u reprezentaciji. Doći će dan kad on neće više igrati, Hrvatska mora moći igrati i bez Luke Modrića.

Što Modrić planira nakon karijere, čeka li ga mjesto u stručnom stožeru?

- Nismo o tome razgovarali, svatko od nas ima svoj put. Ambicija njega i mene da idemo zajedno u Katar, ako Bog da pa bude sve OK. To je ono što je pred nama i što bih htio. A nakon toga vidjet ćemo što i kako dalje. Čekaju nas četiri utakmice u kojima trebamo osvojiti što više bodova, biti prvi i plasirati se u Katar - zaključio je Dalić za Večernji list.