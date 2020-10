Dalić: Protiv Švicarske pretrčali smo 117 km, s Francuzima 105, a protiv Portugala manje od 100

Hrvatska je trkački odlična bila i protiv Švedske. Vidjela se želja i htijenje. Primjerice, to je zakazalo u prvoj utakmici Lige nacija u Portugalu, a bilo je nešto bolje u Francuskoj i pogotovo u Švicarskoj

<p>Naljutilo ga je pola sata u drugom poluvremenu, pola sata u kojima je Švedska dominirala u kojima je napadala i u kojima je zabila gol. S ostalih sat vremena je <strong>Zlatko Dalić </strong>mogao biti itekako zadovoljan. Hrvatska je nakon lošeg rujna, dva poraza od <strong>Portugala </strong>i <strong>Francuske,</strong> protiv <strong>Švicarske</strong> i <strong>Švedske </strong>izgledala puno bolje, na trenutke i jako dobro. Ono što je bilo vidljivo je veća želja i htijenje.</p><p>- Protiv Švicarske smo pretrčali čak 117 kilometara, protiv Francuske 105, a protiv Portugala manje od 100. To je protiv Portugala bilo nedopustivo - rekao je Zlatko Dalić nakon pobjede protiv Šveđana.</p><p>I protiv Švedske je Hrvatska po teškom terenu i velikoj kiši trkački sve dobro odradila. Doista, vidljiva je bila velika želja naših igrača da se iskupe za dva početna poraza.</p><p>Švedska je dobra momčad, prije dvije godine je igrala četvrtfinale Mundijala u Rusiji, ali je ipak daleko od Francuske s kojom igramo u srijedu. To će ipak biti puno teži ispit. OK, odradili su "kockasti" odličnih 40 minuta na Stade de Franceu, ali su nakon toga "tricolori" dodali gas i zabili nam četiri komada.</p><p>- Velika mi je želja pobijediti Francusku. Izgubili smo dvije utakmice po 4-2, a i sad u Ligi nacija i u finalu Svjetskog prvenstva nismo bili slabiji. Dapače, bili smo bolji - uvjerava naš izbornik.</p><p>Vidjelo mu se po glasu da doista silno želi napokon pobijediti Francuze, ali za taj ćemo skalp morati biti još 30-40 posto bolji nego protiv Švedske. Pogotovo u obrani. Svjestan je toga i izbornik.</p><p>Jasno je da će biti promjena u sastavu. Najavio je Dalić već povratak u hrvatsku standardnu formaciju 4-2-3-1. Naravno, tek treba vidjeti kakva će biti situacija s ozljedama nakon Švedske.</p><p> </p>