Dalić o Livaji: Za reprezentaciju trpiš puno više! Sve je krenulo kad se Torcida vratila na tribine

Hrvatski reprezentativci su se u lipnju prošle godine na Rujevici pripremali za završnicu Lige nacija u Nizozemskoj, no na jednom od treninga dogodio se incident. Nekoliko primitivaca vulgarno je vrijeđalo Marka Livaju, a potom je igrač Hajduka krenuo prema njima i popeo se na ogradu. Srećom, spriječena je eskalacija, ali Livaja je samo dan nakon incidenta napustio reprezentaciju i propustio utakmice protiv Nizozemske i Španjolske.

Izbornik Zlatko Dalić napadača Hajduka nije pozvao na reprezentativno okupljanje u rujnu kada smo ugostili Latviju na Rujevici kako bi 'izbjegao potencijalne sukobe'. Uvrstio ga je na popis za utakmice u listopadu, ali Livaja je otišao u reprezentativnu mirovinu dan uoči okupljanja.

Split: Trening nogometne reprezentacije uoči kvalifikacijske utakmice sa Slovenijom | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dalić nije htio puno komentirati taj slučaj, ali s odmakom od sedam mjeseci otvorio je dušu za Sportsku televiziju. Smatra kako je Livaja morao prešutjeti incident na Rujevici.

- Žao mi je što je do toga došlo. Dvije godine suradnje Marka Livaje i mene bilo je vrhunski, donio je i dao važne golove za reprezentaciju, puno, puno dobrih stvari je donio. Ne mogu reći jednu jedinu riječ za njegovo vrijeme u reprezentaciji. Ono što se dogodilo u Rijeci, ja mislim da je to bila jedna velika igra složena od PR-a. Sve je to krenulo nakon Hrvatske i Walesa na Poljudu kad se Torcida vratila na utakmice. To nekome nije pasalo i velika se igra napravila iz ničega - rekao je Dalić u razgovoru za Sportsku televiziju pa dodao:

Split: Utakmica kvalifikacija za EURO 2024, Hrvatska – Wales | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Po tom kriteriju da ti netko nešto s tribina viče, nitko ne bi bio u reprezentaciji. Da je ostao Marko s nama, možda bismo osvojili Ligu nacija. To je bila njegova odluka. Ja sam tada rekao, a reći ću i sada – za hrvatsku reprezentaciju trpiš puno više. Meni je umro otac, ja sam drugi dan vodio reprezentaciju. Ćorluki je razbijena glava, igrao je za reprezentaciju. Srni je umro otac, igrao je za reprezentaciju. Puno, puno gorih stvari se desi pa igraš za reprezentaciju, ali, kažem, njegova odluka i neću se puno na to vraćati.