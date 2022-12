Dalić: Taktičkom predstavom smo razbili Brazilce, a mi smo tu da povijest brišemo i pišemo...

Čestitam još jednom igračima na sjajnoj utakmici i za polufinale SP. Nisam mogao spavati cijelu noć od tog adrenalina, mislim da imamo pravo biti veseli i sretni, ali danas moramo početi pripreme za Argentinu, rekao je izbornik Zlatko Dalić za HRT pa nastavio:

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić o Petkoviću

- Kako dalje? Sve kao i do sada! Polako, smireno, apsolvirali smo Brazil i spremamo Argentinu. Moramo biti mirni, ne smijemo se previše veseliti i upasti u nekakvu euforiju. Stalno to ponavljati jer na kraju krajeva, sada nismo nigdje. Moramo se smiriti i pripremiti za Argentinu, znam da nas čekaju još od prošlog SP-a i mi tu ne smijemo pokleknuti. Mislim da smo spremni za najveće domete. Možda nismo mislili, ja nisam mislio da ćemo sve to tako izvesti, ali idemo dalje.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Igrači iz HNL-a u reprezentaciji imaju važne uloge. Upravo je Dinamov tandem Oršić-Petković zaslužan za izjednačenje protiv Brazila.

- Zato su oni tu. Zato su dio hrvatske reprezentacije. To je bitno, da je svatko tko je ušao unutra donio nešto više, svježu energiju i hrabrost. To je pohvala za reprezentaciju, mi smo jučer sjajnom taktičkom predstavom razbili Brazil. Imamo širinu, dobru pripremu i dobru priču.

O Josipu Juranoviću i Dominiku Livakoviću...

- Znate da ja ne volim govoriti o pojedincima, ali Dominik nas je izvukao sjajnim reakcijama. Dominik je sjajno reagirao na individualnu kvalitetu Neymara, nakon prvog obranjenog penala unio je strah u igrače Brazila. A Juranović je po meni jučer bio najbolji igrač, ono što je on jučer odigrao... Mislim da malo koji igrač na ovom Svjetskom prvenstvu može odigrati takvu utakmicu - rekao je izbornik pa za kraj zaključio:

Foto: SUHAIB SALEM

- Moramo se početi pripremati, oni će imati podršku tribina i veliki motiv. Ali imamo i mi motiv, da idemo u finalu! Mislim da je to sjajno, da jedna mala Hrvatska može u dva finala u četiri godine. Ali zato smo tu, da povijest brišemo i pišemo. Dečki će sigurno biti spremni, nadam se da nećemo upasti u euforiju i onda je sve moguće!

Najčitaniji članci