Dalić: U Americi me šest igrača tražilo da ih pustim nakon prve utakmice, sad nije nitko...

Ekspedicija Vatrenih u Kataru polako si približava kraju. Slovence nismo uspjeli pobijediti, a sada protiv Bugarske slijedi nešto lakši ispit, u potpuno izmijenjenom sastavu. Utakmica ja na rasporedu u utorak s početkom u 17 sati, a izbornik Zlatko Dalić, kao i uoči ogleda sa 'zmajčekima', izdiktirao je početni sastav.

Tako će na golu krenuti Ivica Ivušić, u obrani će biti njegov klupski suigrač Mile Škorić, Domagoj Vida i jedini starter za obje utakmice Duje Ćaleta-Car. Na desnom će beku zaigrati Josip Juranović, lijevom Borna Barišić. Trokut u sredini formirat će Nikola Moro, Lovro Majer i Mario Pašalić, dok će u napadu krenuti sadašnji i bivši nogometaši Hajduka, Nikola Vlašić i Marko Livaja.

Presica Zlatka Dalića:

- Bilo bi zaista lijepo pobjedom završiti ciklus ovdje. Rekao sam već, promijenit ćemo sastav. Igrat će oni koji su manje igrali u prvoj utakmici. Želimo odmoriti ove iz prve utakmicu, a i dati šansu svima drugima koju su tu sa nama. Respektiramo našem protivnika, želimo dati svoj maksimum i pobijediti utakmicu - započeo je izbornik Dalić.

Kao što je već najavio, protiv Bugarske će izaći potpuno druga momčad. No, naglašava da kod nas nema 'prve' i 'druge' momčadi.

- Naš plan je bio da svi koji su došli s nama, da igraju. Ne želim, s druge strane, preopteretiti neke igrače. Imaju teške utakmice već za vikend. Nema kod nas druge momčadi, to je Hrvatska. Želimo odigrati još jednu dobru utakmicu, ali ovog puta pobijediti. Imamo 20 igrača plus tri golmana, svi su oni prva momčad i sutra će dobiti priliku i vjerujem da će se nametnuti. Imamo dobre igrače koji mogu u svakom trenutku zamijeniti ove druge.

Sa izbornikom je pred novinare izašao i Mario Pašalić, kojemu su, doduše, postavili pitanje o 'pravoj' katarskoj turneji, onoj u studenome.

- Da bit će zanimljivo. Nadam se prije svega da ću ostat zdrav. Ima puno do 11. mjeseca. Nadam se da ću ostati u formi i da ću imati minutažu u klubu kako bi spreman stigao na Svjetsko prvenstvo. Bit će to moj prvi Mundijal, to je najveća pozornica na svijetu i jako se veselim tome - rekao je veznjak Atalante.

- Veseli me taj pristup, ovo je sjajno okupljanje, samo da ga završimo dobrim rezultatom. Znalo se dogoditi recimo... Evo, u Americi (op.a., 2018.), šest je igrača išlo kući, ovog puta nitko nije pitao ni napustio kamp, ili da ne dođe, iako su neki stariji imalo pravo na to, da odmore. To me čini ponosnim i sretnim. Dakle, da je reprezentacija postala i bila kult i da je čast i ponos biti ovdje. Reprezentacija je zaista svetinja. Svi dolaze sa željom. Evo, i Sosa je došao ozlijeđen, a Brekala je zaustavio koronavirus - rekao je izbornik Dalić.

Sastav ste izdiktirali. Stojite li još uvijek kod njega i ima li još uvijek nekih dilema?

- Sad ćemo to na treningu riješiti. Ostaje sve kako je bilo, samo je dilema oko desnog boka. Ćaleta-Car će igrati drugu utakmicu, ali ćemo ga zamijeniti u nekom trenutku. Sigurno neće nastupiti Lovren i Sosa. Svi drugi su u kadru. Imao pet, šest zamjena. Ali to ćemo vidjet o stanju na terenu i rezultati.

Bugari?

- Napravili smo analizu. Izgubili su od Katara. Protiv nas će tražiti dobar rezultat. Mi smo target svim tim reprezentacija, što je i normalno jer smo drugi nas svijetu. Tražit će šansu iz kontri i polukontri, a nama je da budemo bolji u realizaciji.

Status Pašalića u reprezentaciji?

- Mario je to u mojem najužem krugu igrača. Svojim odnosom i igrama pokazao je kvalitetu. Želim mu da ostane zdrav i spreman i da dočeka svoje prve Svjetsko prvenstvo. Mario može igrati na više pozicija, pričalo smo o mogućnosti da igra napadača, on to može, ali ja želim da igra tamo di može dati najviše, a to je u vezi. A tamo smo najdeblji... To je malo loše za njega. No doći će i vrijeme za mlađe. Želim mu da samo bude zdrav.

Jeste li i Vi zaigrali padel?

- Bio sam navijač i gledatelj. Nisam se uključio. Bolje ne - uz osmijeh je zaključio izbornik

Pašalićev komentar na prijateljske oglede u Kataru?

- Mislim da će nam dobro doći prilagodba na uvjete koji će nas čekati u 11. mjesecu. Prva utakmica je dobro prošlo, ne toliko rezultat. Protivnici su ozbiljni. Mislim da možemo bit zadovoljni s onim što smo prezentirali i da ćemo pobijediti drugu utakmicu.

Utakmica protiv Bugarske?

- Na nama je da dokažemo da Hrvatska ima širinu i kvalitetu. Dovoljan je motiv da se dokažemo i nametnemo izborniku obzirom na konkurenciju ili neke ranije ozljede. Nema opuštanja, svaka utakmica je dokazivanje. To je floskula, ali je zaista tako.

Kako komentiraš formaciju s tri stopera?

- Igram tako u klubu već dulje vrijeme, u Atalanti znam tijekom utakmice promijeniti tri, četiri pozicije, nije mi nikakav problem na sve se adaptirati. Pokušam dati najbolje od sebe, dati ono što izbornik traži od mene...Ono što trener zamisli, ja sam tu da ispunim zadatke i da pomognem momčadi.

Koliko si zadovoljan sezonom?

- Zadovoljan sam. U vrhu smo lige, malo nam bježi to 4. mjesto za Lige prvaka. Međutim ušli smo 1/4 finala Europske lige. Standardno igram, mogu biti zadovoljan kako se razvija moja karijera.

Kako komentiraš šampionske ambicije Hajduka?

- Drago mi je nakon svih ovih godina puste tuge. U borbi su za naslov nakon duge godina. To me jako veseli kao hajdukovca. Bilo bi zanimljivo da se sve odluči u zadnjem kolu. Dolazim li? Neću biti tada, ali ću doći na finale Kupa.

