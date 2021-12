Iza nas je sjajna nogometna godina, uvijek je tu glavni fokus na A reprezentaciji, ali i druge su selekcije nizale sjajne rezultate. Bila je to teška i zahtjevna, ali uspješna i sretna godina, kaže Zlatko Dalić.

Hrvatski izbornik obratio se medijima poslije još jedne Skupštine HNS-a.

- Mi imamo i fantastičan HNL, vjerojatno najneizvjesniji posljednjih godina, a broj igrača koji iz naše lige dolazi u reprezentaciji samo govori o kvaliteti našeg domaćeg nogometa. A siguran sam kako će ih dogodine u reprezentaciji biti još i više - poručio je Zlatko Dalić, pa dodao:

- Što nas čeka u 2022. godini? Fokus je na velikom natjecanju, Svjetskom prvenstvu u Kataru. Planiramo u ožujku odigrati dvije prijateljske utakmice, najvjerojatnije obje u Dohi, još ne možemo potvrditi suparnike, ali radimo na tome. I to je naš cilj. Tako bi se mogli priviknuti na vrijeme i ambijent koji nas tamo čeka. A onda slijedi Liga nacija, šest velikih utakmica u tom natjecanju, to će nam biti priprema za Katar.

Planirate li još iznenađenja u stručnom stožeru?

- Haha, dosta je bilo iznenađenja. Stalno govorim, cilj svih nas je uključiti što više "vatrenih" u stručni stožer. Ti dečki imaju iskustvo, bili su na velikim natjecanjima, a veseli me što su trenerske škole upisali Ćorluka, Mandžukić, Badelj, Kramarić... I dok sam ja izbornik želja je da ih se što više uključi u to. Možda je malo čudno da im prvi posao bude u reprezentaciji, ali njihovo iskustvo i karijere im daju za pravo. Kompletirali smo stožer, tu više nema potrebe za promjenama.

Zlatko Dalić pohvalio je i mlade snage HR-nogometa...

- Netko će s ovom generacijom imati sreće, ako mi to ne napravimo u Kataru, netko će poslije napraviti veliki rezultat, možda ponoviti Francusku ili Rusiju. Imamo sjajnu generaciju, mladi dolaze, mladi su se već i dokazali. Tu su Gvardiol, Sosa, Brekalo..., ima ih još koji kucaju na vrata reprezentacije, mi s ovim mladićima imamo mir sljedećih 10 godina. A i U-21 vrsta niže sjajne rezultate, netki od njih će doći do A reprezentacije, ali ništa ne bi uspjeli bez senatora, ti mladi dečki mogu biti sretni što imaju Luku, Vidu, Perišića, Broza i druge uza sebe.

Hrvatski izbornik je nastavio...

- Ma moram pohvaliti i naš skauting tijekom godine, uspjeli smo pronaći mladiće koji dolaze, a vrata reprezentacije su svima otvorena. Skauti su naparvili sjajne stvari, dolaze Stanišić, Sučić, Pašalić..., to je velika stvar. Nema dileme, mi prihvaćamo sve koji s užitkom žele igrati za Hrvatsku.

I za kraj, što za vama znači Ćiro Blažević?

- Drago mi je zbog ove reakcije HNS-a i predsjednika Kustića, pa da je Ćiro dobio ovakvu titulu. On je za mene osobno napravio jako puno, bio je moj mentor, moj učitelj, čovjek koji je uvijek vjerovao u mene. I kada smo u Rusiji išli s pesimizmom, on je u medije gurao priču kako ćemo napraviti velike stvari, igrati u finalu. Možda ni sam nije vjerovao u to, ali gurao je pozitivnu ideju. Mogu mu samo zahvaliti na svemu, a na koncu, možemo mi u Kataru osvojiti i zlato, ali Ćiro će uvijek biti "trener svih trenera" - završio je Dalić.