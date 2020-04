Dalić uživa voditi Hrvatsku, mi kao da čekamo da što prije ode!

Igor Štimac (52) uspio se izvući iz Indije tik prije nego što su se zatvorile granice zbog pandemije korona virusa. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i izbornik na klupi je reprezentacije u zemlji s 1,3 milijarde ljudi od svibnja prošle godine.

- Vratio sam se u Hrvatsku 14. ožujka, dan prije nego što su zatvorene granice. Na aerodromu su govorili svim građanima koji nisu hrvatski da neće moći ući u našu zemlju - prisjetio se Štimac gostujući u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" na HTV-u.

Kako se Indija bori s virusom?

- Pazili su, mjerili temperaturu instrumentima. Opasnost je bila vidljiva u okolnim zemljama, ali ne i u Indiji. Imali su nekoliko slučajeva zaraze kod studenata u Wuhanu, a prvi veći slučaj u Indiji bio je sa 16 talijanskih turista. Situacija nije dobra, tamo živi preko milijardu ljudi i ukinuli su mjeru od dva metra obavezne distance jer bi puno Indijaca završilo - van granica! Virus se širi i bit će puno problema.

Što se nogometa tiče, Štimcu ne ide najbolje. U drugoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. osvojio je samo tri boda u skupini s Katarom, Omanom, Afganistanom i Bangladešom i moralo bi se čudo dogoditi da ode na Mundijal.

- Ne razmišljam o svom statusu, radim svakodnevno i s ovakve udaljenosti. Držim igrače aktivnima u grupi na WhatsAppu, razgovaram i s čelnicima saveza... Izbornički posao je drugačiji, igrači imaju utakmice dvaput tjedno, a mi sedam, osam utakmica godišnje. Borimo se za treću poziciju u skupini koja će nas voditi direktno na Azijski kup. Imamo mladu momčad i gradimo za budućnost, za Svjetsko prvenstvo 2026. - kaže Štimac.

Kako će se pomicanje Eura za godinu dana odraziti na ambicije Hrvatske s obzirom da će Luka Modrić imati gotovo 36, a Ivan Rakitić 33 godine?

- Neće to utjecati na ambicije Hrvatske jer su one uvijek najviše, ali ovo nam ne ide u prilog jer svaki novi dan igrače čini starijima, pogotovo se to odnosi na Modrića i Rakitića. A kad ste stariji, teže vam se prilagođavati zahtjevima.

Foto: Igor Soban/Igor Kralj/PIXSELL

Kakva je budućnost Zlatka Dalića?

- Toliko je puta rekao koliko uživa voditi Hrvatsku i biti joj na čelu. Ne vidim želju za odlaskom, a mi kao da navijamo da što prije ode. Toliko nam je dao razloga za veselje i vjerujem da će nam ih još davati. Znamo za njegove ambicije da vodi veliki europski klub i, ako takva prilika dođe, treba mu dopustiti da ih ostvari - misli Štimac.

Igor u miru obiteljskog doma u Splitu dočekuje Uskrs. A nije tako trebalo biti.

- Kad sam odlazio prije dva mjeseca, bio sam zabrinut jer sam trebao biti četiri i pol mjeseca u Indiji i odraditi dva ciklusa kvalifikacija. Radostan sam, ali i tužan. Ne treba juriti za prolaznim vrijednostima, nego se okrenuti sebi samima. Svima želim sretan Uskrs s puno radosti i discipline.

Situaciju kod kuće uveseljavaju i dvojica sinova.

- Jedan je star dvije i pol godine, moj Niko, a Ivanu je osam. Puno je svakodnevnih treninga u pitanju, ima jurnjave po stanu, igranja nogometa na balkonu i ostalih stvari, sigurno nije dosadno - zaključio je Štimac sa smiješkom.