Dalić vodi Hrvatsku do SP-a '22.

<p>Odgoda Eura 2020. za ljeto 2021. godine poremetila je 'mali milijun' nogometnih kalendara i ugovora, ali Hrvatska je mirna: <strong>Davor Šuker</strong> i <b>Zlatko Dalić</b> sjeli su, dogovorili nastavak suradnje i dali si ruku, izbornik ostaje do kraja 2022. godine tj. do kraja Mundijala koji će se u Kataru igrati u studenome i prosincu te godine.</p><p><strong>VIDEO: Izbornik najavljuje utakmice Vatrenih</strong></p><p>Izvršni odbor HNS-a je tijelo koje treba potvrditi dogovor predsjednika Saveza sa izbornikom pa se onda može i formalno staviti potpise na novi ugovor, a sve bi trebalo biti riješeno u narednih cca. deset dana. Finalist Svjetskog prvenstva 2018. vodit će Vatrene do kraja Svjetskog prvenstva 2022.!</p><p>Dvojbi zapravo nije ni bilo. Dalić je sto puta dokazao da mu je Hrvatska ispred bilo kojeg kluba na kugli zemaljskoj, a HNS nema ama baš nikakvog razloga da traži nekog drugog šefa ove blistave generacije Vatrenih koju Dalić uspješno i podmlađuje te obavlja i ne toliko tihu smjenu generacija bez ikakvih posljedica po rezultate.</p><p>Nova sezona za Vatrene počinje 5. rujna gostovanje u Ligi nacija kod <strong>Ronaldovog</strong> Portugala, a onda se tri dana kasnije igra s 'dužnicima' i svjetskim prvacima Francuzima (u skupini je još i Švedska).</p><p>Dalić bi na klupi Hrvatske trebao zarađivati oko 1.5 milijun eura godišnje, a nacija očekuje da sa reprezentacijom na Euru 2021. po prvi put ode dalje o četvrtfinala.</p>