Dalićev rođak igra u finalu SP-a, HNS ga želi oteti Nijemcima!

Robert Ramšak (17) konkurira za nastup u finalu Svjetskog prvenstva za nogometaše do 17 godina, u kojem se sastaju Njemačka i Francuska. Radi se o nogometašu čiji je otac Slovenac, a majka Hrvatica, što znači da može birati između tri države koju želi predstavljati.

HNS ga je kontaktirao

Trenutno igra za Njemačku, za koju je na putu do finala zabio dva gola i dodao jednu asistenciju, no to bi se u mogućnosti moglo promijeniti. Kako je njegov otac Kristijan Ramšak rekao za Gol.hr, Hrvatski nogometni savez već je kontaktirao mladog nogometaša.

- Ali nismo ništa dogovorili. Prerano je za bilo kakve dogovore. Sada nam je u mislima samo Njemačka. Roberta su svojevremeno zvali da igra za reprezentaciju hrvatske dijaspore. Meni to nije bilo to jer to nije državna vrsta. Rekao sam mu da radije igra za pravu reprezentaciju. Neka se izbori za mjesto u momčadi države koja ima preko 80 milijuna stanovnika. A u budućnosti će biti kako će dragi Bog dati. Tko to može znati - kaže njegov otac.

Foto: Profimedia

Dalićev rođak

Vrlo jak adut u pregovorima HNS ima u činjenici da je njegova dalji rod našeg izbornika Zlatka Dalića!

- Znam kamo sada idu aluzije, ali nemamo nikakav kontakt s izbornikom Dalićem. Nisam se s njim još upoznao. Nadam se da ću imati tu čast jednom prilikom. Koliko znam, moja supruga i on su u nekom daljem rodu. Nisam siguran, ali moguće je da Dalići potječu iz Priluke, pa su se raselili po okolici. Takva je neka priča - zaključio je tata Ramšak, Slovenac iz Maribora.

Robert je u Bayernu od 10. godine, kapetan je U-19 momčadi, a tek je nedavno napunio 17 godina. I ono što je jako bitno, igra na poziciji "devetke". A znamo koliko "vatreni" imaju problema u vrhu napada od umirovljenja Marija Mandžukića...