Dalićeve muke s desnim bokom, širi se igrački kadar 'vatrenih', stiže prilika Filipu Krovinoviću?

Zlatko Dalić u ponedjeljak će objaviti popis reprezentativaca za lipanjske obveze "vatrenih" u Ligi nacija. Hrvatska će u samo 10 dana odigrati čak četiri utakmice, prvo će u Osijeku ugostiti Austriju (3. lipnja), pa u Split stiže Francuska (6. lipnja), a onda slijede gostovanja kod Danske (10. lipnja) i Francuske (13. lipnja). Ovaj bi se popis hrvatskog izbornika mogao po mnogočemu razlikovati od dosadašnjih, a bit će tu i nekih iznenađenja.

Hrvatska još nikada u tako kratkom ciklusu nije odigrala četiri službene utakmice, a s obzirom na ljetne vrućine, u našem rosteru trebao bi se naći i poneki igrač više. Nije to sve, Zlatko Dalić nekolicinu standardnih prvotimaca ne mora više testirati, pa bi Perišiću (odigrao 47 utakmica za Inter), Brozoviću (46), kao i 36-godišnjem Modriću (42) dobro došlo i malo više odmora. A do početka lipnja, svi će skupiti još koji nastup.

Dapače, nisu samo senatori hrvatske svlačionice cijele godine u pogonu, 45 službene utakmice ove je sezone odradio i Joško Gvardiol. Mlada zvijezda hrvatskog nogometa, igrač koji je već i za A vrstu - "dokazana roba". I pitanje je koliko će tijekom lipnja "tjerati" svoje najvažnije adute, ove četiri utakmice bolje bi došle nekim mlađim snagama (Pongračić, Sosa, Majer, Moro, Brekalo...) ili igračima koji nisu u idealnom fizičkom stanju (Vlašić, Vida, Grbić...).

Nažalost, hrvatski kadar opet su "napale" i ozljede. Mateo Kovačić dvaput je zamijenjen u prvom poluvremenu u posljednjih mjesec dana, a sigurno kako naš veznjak još osjeća posljedice krvničkog starta Leedsovog Daniela Jamesa. I Šime Vrsaljko je nedavno zamijenjen već u 7. minuti dvoboja protiv Elchea, dok je Dejan Lovren posljednji nastup upisao još prije šest mjeseci. I pitanje je kada će se, te koliko spreman, vratiti na terene. I Josip Juranović tjednima ne igra zbog ozljede, ali s njim bi sve trebalo biti OK.

Još jedan "problem" za Zlatka Dalića su ključni nastupi U-21 reprezentacije u pohodu na Europsko prvenstvo, mlade nade Igora Bišćana će 3. lipnja gostovati kod Norveške, a pet dana kasnije zaigrati u Estoniji. I tu bi U-21 vrsta na raspolaganju trebala imati sve najjače adute, tako i Luku Sučića, Josipa Stanišića, pa i neke druge pojedince (J. Šutalo, B. Šutalo, Vušković?) koji bi zbog dobrih predstava posljednjih mjeseci mogli biti u fokusu Zlatka Dalića.

GOLMANI

Kakva je sudbina Grbića?

Tu je barem sve jasno, Zlatko Dalić će za lipanjske obveze pozvati Dominika Livakovića, Ivicu Ivušića i Lovru Kalinića, a ostaje pitanje kakva je sudbina Ive Grbića. Riječ je o sjajnom vrataru, ali koji mjesecima ne brani. I to može biti veliki problem. No, ni za Grbića ništa nije izgubljeno, do Svjetskog prvenstva u Kataru ostaje još pola godine, a do tada Grbić mora pronaći sredinu gdje će imati željenu minutažu. I onda će biti siguran za Svjetsko prvenstvo.

OBRANA

Muke s desnim bekovima...

Josip Juranović i Šime Vrsaljko su prve opcije Zlatka Dalića za desni bok, obojica su sada ozlijeđeni. Borna Sosa i Borna Barišić su "zicer" za lijevu stranu, a među stoperima sigurno će na popisu biti Gvardiol, Vida, Ćaleta-Car i Pongračić. Dejan Lovren bi mogao i lipanj preskočiti zbog ozljede, a Zlatko Dalić bi i sada poziv mogao poslati Mili Škoriću. Ostali kandidati? Ako će Stanišić i oba Šutala (Josip i Boško) biti u mladoj vrsti, da će iznenađujući poziv dobiti Martin Erlić koji igra jako dobro u Speziji ili Filip Uremović koji ipak nema veliku minutažu u Sheffield Unitedu.

VEZNI IGRAČI

Koga će izbornik odmarati?

E, tu u hrvatskoj reprezentaciji već godinama vlada najveća konkurencija. Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić su nositelji kvalitete "vatrenih", sasvim je jasno da će pozive još dobiti Mario Pašalić, Lovro Majer i Kristijan Jakić. Zlatko Dalić mora nekako probuditi i Nikolu Vlašića, vratiti povjerenje u Nikolu Moru, vidjeti u kakvom je stanju Luka Ivanušec. E sada, ako će Modrić i Brozović dobiti poštedu zbog naporne sezone, ako će Kovačić imati problema s ozljedama, a Sučić biti s mladima, Zlatko Dalić će morati pozvati još nekoga. Opcije? Realno, nema ih puno. Filip Krovinović igra sjajnu sezonu u Hajduku, svakako bi mogao (pa i trebao) biti u fokusu hrvatskog izbornika.

Iza njega je veliko iskustvo, igrao je u Benfici, nastupao u Premier ligi, a u HNL-u je - razina više. Filip Krovinović bio je u mislima Zlatka Dalića još prije Svjetskog prvenstva u Rusiji, ali tada ga je od reprezentacije udaljila teška ozljeda. Sada je pravi, igra na nivou, svakako može puno toga dati "vatrenima". Pogotovo ako će se Luka Modrić oprostiti od reprezentacije poslije Katara. Uz Filipa Krovinovića pozivu se imaju pravo nadati još Toma Bašić i Josip Mišić. Ostatak? Jako, baš jako teško...

NAPADAČI

Budimir je u velikoj formi

OK, za napadačke pozicije od "veznjaka" mogu konkurirati (vjerojatno i budu) Vlašić, Pašalić i Ivanušec. A tko su ostali? Andrej Kramarić, Marko Livaja i Ante Budimir (zabija u kontinuitetu) su čisti zicer za vrh napada, Ivan Perišić, Josip Brekalo i Mislav Oršić kao krilni igrači. Kristijan Lovrić još se nije razgoropadio u Osijeku, Ante Rebić je i dalje "bivši", Antonio Čolak opcija samo kada se ozlijedi nekoliko "devetki". Tu je još Bruno Petković kojeg izbornik Zlatko Dalić stalno hvali, ali i čeka mjesecima. Je li ga napadač Dinama kupio predstavom protiv Osijeka? Hoće li ga kupiti i zaslužiti poziv u finišu sezone. Baš sve je moguće...

