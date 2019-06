Dalićeve muke u Kalinjingradu: Počelo je ljeto naših života...

Iz ove perspektive, utakmica s Nigerijom čini se nebitna. Da u društvu prepričavate srebro Vatrenih, vjerojatno nitko ne bi ni spomenuo Nigeriju. No, upravo je ta utakmica bila jedna od najvažnijih, upravo se na njoj skovalo Vatreno srebro, upravo je ona skrivala najveće tajne... No krenimo redom...

- Samo da pobijedimo prvu, vjerujte, samo da dobijemo tu prvu - rekao je Zlatko Dalić, ispijajući kavu na terasi hotela u Kalinjingradu.

Glavom mu se motalo sto misli. Jedini put kad je Hrvatska na Svjetskim prvenstvima prošla skupinu bilo je u Francuskoj 1998. A tada smo pobijedili prvi susret. Pala je Jamajka. No, Nigerija je ipak barem za dvije klase bolja od Jamajke.

- Samo pobjeda. Samo nas to zanima. Pobijedimo li, dobit ćemo ogromno samopouzdanje, još ćemo više nastaviti prema putu kojeg smo zacrtali prije prvenstva - rekao je Luka Modrić uoči utakmice.

Grad je bio pun hrvatskih navijača. Valjda više od 10.000 hrvatskih navijača okupirali su središte grada. A točno u središtu, u centru grada bio je smješten hotel s reprezentacijom. Kako će igrači spavati od tolike buke? I to je bilo pitanje koje se Daliću motalo po glavi...

No, najveća dvojba, koju je Dalić morao riješiti jest - koga staviti u obranu? Bila je to jednadžba koju je riješavao danima, tjednima. Riješavao ju je od one prijateljske utakmice protiv Senegala u Osijeku, kad su Mane i društvo prolazili pored Vedrana Ćorluke kao da ga nema. Bilo ih je nemoguće uloviti. No kako Ćorluku, lidera i veterana reprezentacije, čovjeka čija se riječ sluša i koji je vjerojatno jedan od najboljih braniča koje smo ikad imali, posjesti na klupu? Kako?

- Vedran Ćorluka mora igrati, to je stup naše obrane - javio se Slaven Bilić.

- Ćorluka je naš najbolji branič - javljali su se treneri iz Hrvatske i još više Daliću nabili teret.

No, dan uoči utakmice, na posljednjem treningu, hrvatski izbornik, koji je samo nekoliko mjeseci ranije sjeo na klupu, konačno je odlučio - Ćorluka out, Lovren in.

I bio je to sjajan potez. Lovren i Vida, onako, pošteno, bez natezanja, bili su najbolji stoperski par na prvenstvu.

No bio je to tek prvi problem u Dalićevoj glavi. Pitanje broj dva, koga staviti u napad? Mandžukić ili Kalinić? Opet je Dalić razmišljao danima, tražio je savjete kod kolega, pomoćnika. I opet se iz Hrvatske javilo sto trenera. Jedni bi Kalinića jer je to napadač koji se može hrvati s nigerijskim stoperima, drugi bi Mandžu jer je prekaljeni borac i za njega znate da će ostaviti dušu na terenu...

Lomio je Dalić i prelomio - igra Mandžo!

No bila je tu i kalinjingradska enigma broj tri - Brozović ili Badelj. I za jednog i za drugog bilo je rezona, bilo je "za i protiv" i za Badelja i za Brozovića. Brozović je trkač maratonskih pluća, ne može nitko na Svjetskom prvenstvu pretrčati onoliko koliko Broz. No Badelj je sjajan tehničar, smiren zadnji vezni koji milimetarski točno dijeli lopte. Odluka je pala na posljednjem treningu - igra Broz!

Svanuo je i dan utakmice, a Zlatko Dalić okupio je momčad i pustio im film o Vatrenima iz Francuske. Vatrena bronca. I to je toliko motiviralo igrače da su jedva čekali istrčati na travnjak.

A istrčali su - Subašić - Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinić - Rakitić, Modrić - Perišić, Kramarić, Rebić - Mandžukić

Bio je to sastav koji će pet dana kasnije otpuhati Messija i društvo kao što ih nitko prije nije otpuhao. Bio je to sastav koji će, mjesec dana kasnije, upoznati cijeli svijet. Bio je to sastav koji su navijači iz Indije, ovaj novinar vam može posvjedočiti, znali napamet. I još nešto. Na toj utakmici, maknimo na stranu rezultat, feštu, partijanje desetke tisuća naših navijača, dogodio se još jedan ključan trenutak.

U 84. minuti utakmice Nikola Kalinić odbio je uću igru. Leđa, glava, noga, ruka... Nije više ni važno što ga je boljelo. Možda i nešto drugo, međunožje. Uglavno, nije htio ući u igru. Zvijezda se uvrijedila. Zlatko Dalić odmah je nakon utakmice pozvao Modrića, Ćorluku, Rakitića i Mandžukića.

- Dečki, što ćemo - pitao ih je Dalić, kao lidere svlačionice.

- Potjerate ga, šefe! - odgovorili su uglas.

Šok koji smo tada doživjeli, teško je opisati. Zar je moguće da u trenucima velike hrvatske pobjede, kad osjećamo da se sprema nešto veliko, netko ne želi ući u igru i odlazi sa Svjetskog prvenstva? Svijet će nam se smijati, pomislili smo u tom trenutku. No Dalić nije imao izbora.

Kalinić je otjeran, a Daliću je narastao autoritet do neba. Dobio je potvrdu da je sve napravio kako treba. Pogodio je sa svim jednadžbama, pogodio je sa svim zamjenama. Pogodio je i s Kalinićem. Ne želiš igrati? U redu, idi doma. Bila je to utakmica koja je udarila temelje Vatrenom srebru. Pet dana poslije, u Nižnij Novgorodu, mjestu za koje je malo tko u Hrvatskoj uopće i čuo, čekao nas je Lionel Messi i Argentina...

- Vjerujem u ovu momčad, u ove dečke. Vjerujem da možemo pobijediti i Argentinu - rekao je Luka Modrić.

Spakirali smo kofere i krenuli u Nižnij Novgorod. Ajde, kad kaže Luka da možemo, valjda možemo. Iako, jaka je ta Argentina...