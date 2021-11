Još svega deset dana ostalo je do sudbonosne utakmice protiv Rusije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a Zlatko Dalić i ovaj put muku muči s ozljedama. U prošlom ciklusu falilo mu je nekoliko igrača, a ovaj put će, prema svemu sudeći, po plasman u Katar morati bez Matea Kovačića i Josipa Brekala.

Mateo je ozlijedio tetivu na treningu Chelseaja i neće ga biti nekoliko tjedana. Nadao se Dalić da će, ovisno kako oporavak bude tekao, ipak vidjeti Kovu na okupljanju, no u ovome trenutku su za to šanse minimalne pa je umjesto igrača Chelseaja pozvao Luku Sučića (19).

Sjajni nogometaš Red Bull Salzburga udarna je violina mlade reprezentacije, pozvao ga je i Igor Bišćan u kvalifikacije za Euro U-21 protiv Austrije i Estonije, no na kraju ga je prepustio Daliću. Sučić je budućnost naše reprezentacije, a upravo je on upao umjesto kartoniranog Kovačića protiv Slovačke prije mjesec dana u Osijeku gdje je i upisao prve minute za A reprezentaciju. Kako god, Kovačićev izostanak veliki je udarac za našu reprezentaciju. Prirodni je nasljednik Luke Modrića, postao je neizostavan kotačić 'vatrenih', no morat će izbornik smisliti recept za Maltu i Rusiju bez njega.

Osim Sučića, Dalić je umjesto Josipa Brekala pozvao Antonija Mirka Čolaka (28) koji se nalazio na pretpozivu. Brekalo je, pak, ozlijedio list na desnoj nozi. Isprva je liječnički tim vjerovao da se radi samo o malom umoru pa trener Torina Ivan Jurić nije bio zabrinut, ali čini se da je problem hrvatskog veznjaka ozbiljniji od očekivanoga pa je izbornik Dalić morao aktivirati Čolaka. HNS nije službeno objavio da su Kovačić i Brekalo otpali, ali obzirom da je Dalić pozvao dva nova igrača, to je više nego izvjesno.

Nogometašu Torina dogodila se ozljeda u najgorem mogućem trenutku kada je uhvatio kontinuitet, poboljšao formu i krenuo zabijati. Brekalo nije dobio poziv za rujanske utakmice, kako je objasnio izbornik, zbog rješavanja transfera iz Wolfsburga u Italiju, a u listopadu je ulazio kao zamjena protiv Cipra (22 minute) i Slovačke (30 minuta).

Antonio Čolak ove sezone zabio je čak 18 golova u 35 utakmica, a posebno je briljirao u posljednjoj pobjedi Malmöa nad Siriusom gdje je zabio dva gola. Listopadski ciklus je propustio, a u rujnu je dobio 50 minuta protiv Slovačke te posljednjih pet protiv Slovenije. Ostao je bez učinka, a to će moći promijeniti već za desetak dana. Za reprezentaciju je do sada odigrao tri utakmice, no još nije zabio.

Podsjetimo, Hrvatsku u studenom čekaju posljednja dva susreta u kvalifikacijama za SP. 'Vatreni' 11. studenog gostuju na Malti, a tri dana poslije u grotlu Poljuda dočekuju Rusiju. Rusi su u ovome trenutku prvi na tablici, a našoj reprezentaciji pobjeda donosi plasman u Katar. No, do njega ćemo morati bez Kovačića i Brekala.