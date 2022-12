Dalićevi rituali: Prije i tijekom utakmice prakticira stvari koje mu daju sigurnost i snagu...

Olimpijske igre u Pekingu 2008. počele su u 8. kolovoza u 8 sati i 8 minuta. Zašto? Kinezima je osmica sretan broj pa su sve prilagodili kako bi igre bile najbolje u povijesti. Jer, eto, bila im je to amajlija. Bio je to vrhunac sportskog praznovjerja, a Igre su, slučajno ili ne, bile do tada jedne od najboljih u povijesti.