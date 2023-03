Daliću, nije fer! Kramarić je zabio i još namjestio zicer, da nije njega, ne bi vidjeli Rusiju!

Jose Mourinho jedan je od najboljih trenera, ne samo zbog rezultata, već zbog stava prema igrača. Mourinhu se nikad ne bi moglo dogoditi ono što se Daliću nakon utakmice protiv Walesa. Za neuspjeh okriviti vlastitog igrača.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Nikada nisam vidio pedantnijeg i sustavnijeg trenera. On obožava svoje igrače, a od njih traži odanost Kada je Mourinho došao, prvo što mi je rekao jest da sada nisam u njegovim planovima, ali da se mogu liječiti, oporavljati i trenirati. Rekao sam mu da bih otišao, a onda je ispao veliki gospodin. Otišao je u upravu kluba, pozvao me i rekao da želi da mi se isplati sve iz ugovora, do posljednje funte. Siguran sam da devedeset posto trenera, tu ubrajam i hrvatske, to nikada ne bi učinilo - ispričao je Mario Stanić, kojeg je Mourinho vodio u Chelseaju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Da, 90 posto trenera nikad ne bi nakon utakmice za neuspjeh kritiziralo igrača. Jednog igrača. Jer, za uspjeh ili neuspjeh kriv je kolektiv, ili, ako hoćete, sve bitke, uspješne ili neuspješne, potpisuje general.

Zlatko Dalić krivnju je, eto, pronašao u Andreju Kramariću, strijelcu jedinog gola na utakmici. Krama je, kaže hrvatski izbornik, trebao dodati Ivanu Perišiću i to bi bio kraj utakmice. Gotovo. Razlaz. Perišić bi loptu primio, precizno pogodio suprotne rašlje, to bi bilo 2-0, Wales bi se raspao i bila bi to laganica.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

No, Kramarić je išao pucati i promašio. I odnio Hrvatskoj dva boda. Tako, naime misli naš izbornik. Vratite li situaciju prije prvog gola, vidjet ćete da je Kramarić mogao proigrati Livaju. Nije, odlučio se za udarac i zabio. Nitko, ali baš nitko, uključujući Dalića i Livaju, nije Andreja pitao zašto se odlučio na šut, umjesto na dodavanje.

Kramarić je za Hrvatsku u zadnjih 20 utakmica zabio devet golova. Devet. Više nego Budimir, Livaja i Petković zajedno. Zabio je dva gola Kanadi kada je bilo najvažnije, zabio je Rusiji na SP-u kada je bilo najpotrebnije...Zabio je 23 gola, kao i Luka Modrić. I da, u nekim je situacijama egostičan, baš kao što je bio Davor Šuker. Samo, Ćiru nikad niste čuli da je napao Šukera jer nije dodao loptu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kramarić je mogao dodati, da, vjerojatno je i trebao. U redu, nije, odlučio se za udarac. No izdvojiti to kao razlog remija je potpuna budalaština. Jer, Andrej je protiv Walesa bio jedan od najboljih igrača na terenu. Cijelo vrijeme se otkrivao, kretnjama je izluđivao obnranu Walesa i bio jedini opasan igrač.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I nije Andrej samo zabio, u drugom poluvremenu je Mateu Kovačiću namjestio zicer nad zicerima. Priliku kakvu je gotovo nemoguće propustiti. Kova je promašio. Baš kao što bi možda i Perišić promašio da mu je Krama dodao. I nije Hrvatska izgubila bodova jer je Krama dodao Kovačiću, a nije Perišiću, ili je pucao, a nije trebao, izgubila je jer ostatak momčadi nije bio u stanju zabiti još jedan gol vrlo limitiranoj momčadi.

Ako je već prozvao Kramarića, izbornik je mogao posvetiti koju rečenicu i Marku Livaji. Prema statistic Sofascorea, Marko Livaja je za 54 minute imao nula asistencija, nula udaraca u okvir gola, nula driblinga, tri točna dodavanja i deset dodira s loptom. Deset. No, pošto se igralo u Splitu, Dalić vjerojatno nije imao hrabrosti prozvati drugog napadača, već je puno lakše, a i sigurnije pred 33.000 gledatelja u Splitu okriviti bivšeg napadača Rijeke i Dinama.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jer, Livaja protiv Walesa nije napravio baš bišta. Niti je pritiskao obranu Walesa, jer, ruku na srce, to niti ne može, niti je bio opasan po gol. Baš ništa. Nije imao svoju večer. I nitko ga zbog toga ne treba kriviti jer nitko ne bi bio sretniji od Livaje da je na svom Poljudu zabio gol. Livaja je vrlo pošten igrač, obožavan u reprezentaciji i sigurno je prvi koji se ne bi složio da je Kramarić kriv za remi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Izborniče, Andrej Kramarić nije kriv, Andrej je zaslužan za remi. Zaslužan je za gol i najbolju asistenciju na utakmici. Izdvojiti ga kao krivca nije fer. Jer upravo nas je Andrej u Ukrajini, u vašoj prvoj utakmici na klupi Hrvatske, odveo u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Zabio je dva gola u utakmici koju smo morali dobiti za dobrobit cijele nacije. I dobili smo. Zbog Andreja. Jer, da nije bilo Andreja, ne bi bilo ni Rusije, ni srebra, ni bronce, a ni ovog remija protiv Walesa.

