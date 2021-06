Samo ne Španjolska, samo ne Španjolska. Nadao se izbornik Zlatko Dalić, kao i svi mi, no upravo se to dogodilo. Španjolska je u posljednjem kolu grupne faze Eura pobijedila Slovačku 5-0, a Švedska je golom u 94. minuti srušila Poljsku (3-2) i poslala nam Španjolce u osmini finala.

Prvi dojmovi izbornika 'vatrenih'?

- Čeka nas jedan od najtežih mogućih protivnika u ovom dijelu natjecanja. Bilo bi lakše sa Šveđanima, ali što je tu je - rekao je Dalić.

Španjolci su razočarali u prve dvije utakmice protiv Švedske i Poljske i uzeli tek dva boda, nisu baš briljirali na početku prvenstva, no protiv Slovačke su pokazali o kakvoj momčadi se radi. Bez obzira na ne baš bajne igre, to je ipak Španjolska, kolijevka sjajnih nogometaša i tiki-take. Nisu željeli oni nas, kao ni mi njih, ali sudbina nas je opet spojila.

Posljednji put smo međusobno igrali prije tri godine u Ligi nacija. Španjolci su nas u prvoj utakmici vratili na tvorničke postavke nakon svjetskog srebra i razbili 6-0, no u uzvratu na Maksimiru smo slavili 3-2 golom Jedvaja u sudačkoj nadoknadi. Susreli smo se i na Euru u Francuskoj prije pet godina i bili bolji s 2-1.

- Španjolska je pokazala kvalitetu, mlada, brza i energična momčad. Igra se bazira na visokom presingu, puno kombinatorike. Trebat ćemo se dobro spremiti. No, imamo i mi svoje kvalitete, neće ni njima biti lako. Bit će utakmica velikog naboja i pritiska. Možemo igrati s njima. To smo pokazali u drugoj utakmici Lige nacija, no to je sada druga momčad. U prve dvije utakmice su uzeli tek dva boda, ali jako puno prilika su stvorili. Morat ćemo paziti na presing, morat ćemo imati kontrolu lopte. I naravno, bit će teško braniti se, morat ćemo napasti mi njih.

Utakmica se igra u ponedjeljak u Kopenhagenu od 18 sati, a kako su u Danskoj epidemiološke mjere puno blaže nego one u Velikoj Britaniji, za Hrvatsku bi na Parken stadionu moglo navijati nekoliko tisuća naših navijača.

- Navijači su nam veliki dobitak, bitno nam je da budu uz nas. Želimo nastaviti dalje, znam da će doći jako puno naših navijača. Da nam budu podrška i da zajedno probamo proći Španjolsku - zaželio je izbornik Dalić.