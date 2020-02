Daljinski u ruke: Gdje gledati spektakle u osmini finala LP-a

Jeste li se zaželjeli Lige prvaka? Uf, prošlo je dva mjeseca od posljednjih utakmica, pa tko ne bi. Ali ne brinite, 'the champiooooons' će se opet pjevati u vašim domovima.

Utakmicama Atletico Madrida i Liverpoola te Borussije Dortmund i PSG-a započinje eliminacijska faza Lige prvaka.

Liverpool brani prošlogodišnji naslov, a obzirom na dosadašnju formu, vrlo lako bi opet mogli podići 'klemponju' i to na krilima naslova u engleskom prvenstvu koji je sve bliže. Jurgen Klopp ima širinu, kvalitetu, uigranost i sposobnost da svoju momčad odvede opet do krova Europe na krilima ubitačnog trojca Firmina, Manea i Salaha. Naravno, bit će to tvrda utakmica protiv Atletica na Wandi Metropolitano, ali za njih ona budi posebna sjećanja jer su na tome stadionu pobijedili Tottenham u finalu.

Atletico je ove sezone potrošio jako puno na pojačanja, doveli su Joaa Felixa za 126 milijuna eura, Marcosa Llorentea za 30, Hermosa za 25, Trippiera za 22 milijuna eura, ali nije im to previše pomoglo. U La Ligi zaostaju već 13 bodova za prvoplasiranim Realom, ispali su iz Kupa, a pitanje je koliko mogu protiv Redsa.

Diego Simeone nema baš sezonu za pamćenje, možemo slobodno reći da je to čak i jedna od njegovih najgorih sezona, ali itekako može to popraviti, naročito pobjedom nad Liverpoolom.

Diego Costa se oporavio i dat će momčadi dimenziju više, ali Cholo neće računati na mladog Portugalca Felixa.

- To je poseban stadion za nas. Bila je to jedna od najljepših noći, ali mi ne idemo tamo samo da bismo se prisjetili prošlogodišnjeg uspjeha. Ako itko zna igrati za rezultat to je Atletico i Simeone kojeg jako puno poštujem. On je pravi natjecatelj. Imamo jako dobar odnos, ali siguran sam da će zaboraviti na to kada bude uz aut liniju - rekao je Jurgen Klopp u čijem kadru će biti i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, a od prve minute za Atletico bi mogao zaigrati njegov vrlo dobar prijatelj Šime Vrsaljko.

Prijenos susreta možete pratiti od 21 sat na PlanetSport 1.

U drugom susretu očekuje nas potencijalna golijada. I Borussia i Parižani zabijaju jako puno golova i imaju prvoklasne igrače. S jedne strane Sancho, Haaland i Reus, a s druge Neymar, Icardi i Mbappé. Naravno, ova druga trojka izgleda puno zvučnije, ali ne treba podcjenjivati mlađariju iz Dortmunda.

Norvežanin Haaland pokazao je da može zabiti svakome, a Sancho se polako probija među najbolje igrače svijeta i pitanje je kada će promijeniti radno mjesto.

Lucien Faivre neće računati na Reusa i Brandta što je velik udarac za njega, a Thomasu Tuchelu se vraća Neymar što je još veći udarac za njemačku momčad.

Taj san Lige prvaka i dalje te prisutan u Parizu, a nadaju se da ove godine mogu napokon do naslova. Arapski šeici uložili su brojne milijune u klub i sve to zbog osvajanja klempavog trofeja, ali on do sada nije ugledao Park Prinčeva. No Neymar i društvo smatraju kako je napokon došlo vrijeme i za to.

Prijenos susreta možete pratiti od 21 sat na PlanetSport 2.

Ove sezone ćemo u osmini finala Lige prvaka gledati sedam Hrvata, a to su Mateo Kovačić, Luka Modrić, Ivan Rakitić, Šime Vrsaljko, Dejan Lovren, Ivan Perišić i Mario Pašalić.