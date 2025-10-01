Obavijesti

Sport

Komentari 2
EKSPRESNO NAPUSTIO SLOVENIJU

Đalović o tučnjavi i odlasku iz Maribora: 'Postojala su dva scenarija. Čelnici su bili u šoku'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Đalović o tučnjavi i odlasku iz Maribora: 'Postojala su dva scenarija. Čelnici su bili u šoku'
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Radomir Đalović nakon tučnjave na treningu podnio je ostavku. Odrekao se otpreminine, kaže, u interesu kluba

Iza Radomira Đalovića nevjerojatnih je mjesec dana tijekom kojih je dobio otkaz u Rijeci nakon remija s Hajdukom, osam dana poslije postao je trener Maribora, a već 25. rujna ga napustio nakon tučnjave na treningu. Tunižanin Omar Rekik (23) i Ganac Benjamin Teteh (28) zakačili su se u jednom trenutku, s verbalnih je uvreda prešlo na fizički okršaj, a intervenirali su svi, pa i Đalović, koji je dobio udarac u usnicu. Iako su se poslije igrači pomirili i ispričali treneru, povratka nije bilo.

- Naravno da je nakon toga tučnjava odmah prestala, ali šteta je već bila napravljena i bila je jako velika. Takvo što malo koji trener doživi u karijeri. Srećom, ostao sam pribran i sa svojim sam se stožerom zaputio u svlačionicu - rekao je Đalović za Sportske novosti.

Foto: nk maribor

- Postojala su samo dva moguća scenarija: ili ćemo potjerati oba igrača ili ćemo mi kao stožer kolektivno otići. Svako drugo rješenje za mene kao trenera nije postojalo. Mogao sam izabrati ostanak i potjerati dva igrača, ali procijenili smo da bio to bio golem udarac za klub od kojeg se mjesecima ne bi mogao oporaviti. Dva igrača koja su se potukla ujedno su i dva najbolja igrača Maribora, oni su kičma momčadi, stupovi koji je nose. Maribor nema igrače koji ih mogu adekvatno nadomjestiti - objasnio je Đalović i odlučio odstupiti sa stožerom, čime je šokirao i čelnike kluba i igrače.

Ostavkom se odrekao i otpremnine u dvogodišnjem ugovoru.

- Nismo gledali svoje interese i otpremninu, nego isključivo interes Maribora. Najlakše je bilo potjerati tu dvojicu, pa čekati da sezona donese što bi već donijela, ali nikada neću biti trener koji bi tako gledao na svoj posao. Ostavka je bila najbolje rješenje za Maribor, a to je bilo najvažnije - kazao je Đalović.

